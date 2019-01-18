В России предложили убрать из продуктовых алкоголь и табак

Источник: РИА "Новости"

В случае если законопроект будет принят, алкоголь и табак нельзя будет приобрести в обычных продуктовых магазинах. Для них оборудуют специальные точки продаж, где не будет продаваться ничего, кроме сопутствующей продукции, например, зажигалок.

По мнению народного избранника, такая мера поможет уменьшить число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент в магазинах не будет провоцировать молодежь пробовать спиртное и сигареты.

«Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — цитирует Свинцова RT.

Парламентарий добавил, что закрывать спецмагазины должны в ночное время, когда спиртное продавать уже нельзя, а реализация одних только сигарет нерентабельна.

Ранее в январе Свинцов предложил рассказывать о вреде алкоголя при помощи рекламы. Для этого депутат хочет распространять короткие видеоролики в интернете и на телевидении.