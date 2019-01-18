«Газпром» намерен обжаловать решение суда о списании долгов жителей Чечни
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда Грозного о списании долгов за газ на девять миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда Грозного о списании долгов за газ на девять миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в
Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения как «безнадежные к взысканию» по требованию прокуратуры Чечни.
«Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда», — сказали в
Власти Чечни неоднократно поднимали проблему собираемости платежей за газ и электроэнергию.