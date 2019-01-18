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17:29 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» намерен обжаловать решение суда о списании долгов жителей Чечни

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда Грозного о списании долгов за газ на девять миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник: РИА Новости

Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения как «безнадежные к взысканию» по требованию прокуратуры Чечни.

«Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда», — сказали в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

Власти Чечни неоднократно поднимали проблему собираемости платежей за газ и электроэнергию.

Сотрудники газовых служб регулярно проводят рейды в населенных пунктах республики, которые нередко заканчиваются отключением неплательщиков от газо- и электроснабжения.
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