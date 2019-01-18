«Газпром» намерен обжаловать решение суда о списании долгов жителей Чечни

Источник: РИА Новости

Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения как «безнадежные к взысканию» по требованию прокуратуры Чечни.

«Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда», — сказали в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

Власти Чечни неоднократно поднимали проблему собираемости платежей за газ и электроэнергию.