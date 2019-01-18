?Documents— QueenOfMusic??? (@cautionlambs) January 13, 2019
└?Music
└? Mariah Carey
└? Bad Songs
└⚠️ This folder is empty pic.twitter.com/LQR39MUY2K
Папки с файлами: в соцсети вернулся старый мем
С его помощью можно объяснить любую ситуацию.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С его помощью можно объяснить любую ситуацию.
Еще в 2015 году пользователи Twitter создали мем под названием This Folder Is Empty («Эта папка пуста»). На примере сортировки различных папок с файлами на компьютере люди объясняли невозможные ситуации и явления.
Все эти годы мем продолжал существовать в вялотекущем состоянии, но в январе 2019 года вновь стал актуальным. Только если иностранные пользователи с помощью папок признаются в любви музыкантам и актерам, то в русскоязычном интернете описывают вообще любые жизненные ситуации, как, например, отсутствие мыслей в голове или несделанная курсовая работа.
?Documents— QueenOfMusic??? (@cautionlambs) January 13, 2019
└?Music
└? Mariah Carey
└? Bad Songs
└⚠️ This folder is empty pic.twitter.com/LQR39MUY2K
? Documents— Jessica Jones (@JessicaJonesNYC) January 16, 2019
└? Humanity
└? Men
└? Gentlemen
└⚠️ this folder is empty
? Страхи— Картожелж (@Kerteshka) January 16, 2019
└? Страх 1
? Страх 2
...
? Страх 2479
└⚠ ️Случайно кинуть что-то, что выставит меня не в самом лучшем свете, не себе в личку, а в беседу
?Мои умения— Gandrushka (@Gandrushka) January 15, 2019
└? Нужные
└? Самые нужные
└? Жизненно необходимые
└? Память на мемесы
└⚠️ Превышен лимит NTFS в 4,294,967,295 обьектов
?Учеба— Генрих Коталкин (@kotalkin) January 16, 2019
└?2019
└? Диплом
└?Первый набросок
└ *папка пуста*
? Crypto— CryptoMike (@CrypMike) December 23, 2018
└? 2018
└? Прибыль
└⚠️ Папка пуста
?Рабочий стол— ICO (@Cherepunder) September 1, 2018
└?Мозг
└? Мысли о чем-то, кроме новой гитары
└⚠️ Эта папка пуста
? Млечный путь— ΕJXIII (@kartynov) January 16, 2019
└? Планеты
└? Земля
└? Города
└? Лучшие
└?Тюмень.jpg
Читайте также: