Папки с файлами: в соцсети вернулся старый мем

Еще в 2015 году пользователи Twitter создали мем под названием This Folder Is Empty («Эта папка пуста»). На примере сортировки различных папок с файлами на компьютере люди объясняли невозможные ситуации и явления.

Все эти годы мем продолжал существовать в вялотекущем состоянии, но в январе 2019 года вновь стал актуальным. Только если иностранные пользователи с помощью папок признаются в любви музыкантам и актерам, то в русскоязычном интернете описывают вообще любые жизненные ситуации, как, например, отсутствие мыслей в голове или несделанная курсовая работа.