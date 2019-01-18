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11:02 (мск), источник: Mail.ru Новости

Папки с файлами: в соцсети вернулся старый мем

С его помощью можно объяснить любую ситуацию.

Еще в 2015 году пользователи Twitter создали мем под названием This Folder Is Empty («Эта папка пуста»). На примере сортировки различных папок с файлами на компьютере люди объясняли невозможные ситуации и явления.

Все эти годы мем продолжал существовать в вялотекущем состоянии, но в январе 2019 года вновь стал актуальным. Только если иностранные пользователи с помощью папок признаются в любви музыкантам и актерам, то в русскоязычном интернете описывают вообще любые жизненные ситуации, как, например, отсутствие мыслей в голове или несделанная курсовая работа.

*Документы *Музыка *Мэрайя Кэри * Плохие песни *Эта папка пуста
*Документы *Человечество * Мужчины * Джентльмены * Эта папка пуста

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