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12:15 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Крыму открылся космический корабль-отель (фото)

Здесь есть экспонаты, посвященные Юрию Гагарину и Дарту Вейдеру.

Необычный и абсолютно уникальный развлекательный комплекс открылся в Алуште в Крыму. Интерактивная площадка под названием «Страж Империи» сделана по мотивам известной фантастической саги «Звездные войны», но, кроме этого, внутри «космического корабля» можно увидеть героев и отсылки к другим фантастическим фильмам, книгам и реальным космонавтам.

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«Страж Империи» одновременно является и высокотехнологичным арт-объектом, и музеем, и развлекательным комплексом, и гостиницей. Здесь можно увидеть всевозможные тренажеры и симуляторы, необычные экспонаты (например, пробы грунта и свой космический сад), лазерное оружие, описание самых известных инопланетных монстров, скафандры и капсулы регенерации астронавтов, а также экспонаты, посвященные Юрию Гагарину и Дарту Вейдеру.

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Посетители могут не только внимательно рассмотреть и потрогать все предметы, но и отправиться на 40-минутную виртуальную экскурсию, поуправлять космическим кораблем, поучаствовать в космических боях и остаться на ночлег в специальном номере-каюте.

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Автором необычного гостиничного комплекса стал Виктор Изотов, который вдохновлялся зарубежными и советскими фильмами о космосе и научно-популярной фантастикой. На создание музея-гостиницы он потратил 10 месяцев.

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