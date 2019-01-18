В Крыму открылся космический корабль-отель (фото)
Здесь есть экспонаты, посвященные Юрию Гагарину и Дарту Вейдеру.
Здесь есть экспонаты, посвященные Юрию Гагарину и Дарту Вейдеру.
Необычный и абсолютно уникальный развлекательный комплекс открылся в Алуште в Крыму. Интерактивная площадка под названием «Страж Империи» сделана по мотивам известной фантастической саги «Звездные войны», но, кроме этого, внутри «космического корабля» можно увидеть героев и отсылки к другим фантастическим фильмам, книгам и реальным космонавтам.
«Страж Империи» одновременно является и высокотехнологичным
Посетители могут не только внимательно рассмотреть и потрогать все предметы, но и отправиться на 40-минутную виртуальную экскурсию, поуправлять космическим кораблем, поучаствовать в космических боях и остаться на ночлег в специальном
Автором необычного гостиничного комплекса стал Виктор Изотов, который вдохновлялся зарубежными и советскими фильмами о космосе и
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