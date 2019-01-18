Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак сделала грубое заявление после отъезда из РФ в Киев
Сколько могут стоить ржавые (но очень крутые) автомобили: фото
Бросившая школу из-за травли одноклассников девушка стала миллионершей
Назван главный претендент на участие в «Евровидении» от России
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят детей-погодок
Сын Максима Галкина похвастался внушительной коллекцией сосулек
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом еще напишем»
В «Динамо» готовится революция. Подробности уже известны
Правила красоты и питания 47-летней Леры Кудрявцевой
Вера Брежнева стала звездой черно-белой фотосессии
ИГ: боевики положили взрывчатку на 3 и 10 этажах в Магнитогорске
Ненависть через край: Песков говорит о россиянах
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
20Взрыв газа в Магнитогорске
12:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Бродячий пес выбежал на подиум во время модного показа в Индии

И моментально стал суперзвездой.

16 января в Мумбае состоялся показ новой коллекции одежды известного индийского дизайнера Рохита Баля. Поучаствовать в шоу модельер пригласил своего давнего друга — актера и модель Сидхартху Малхотра, который должен был стать главной звездой этого вечера.

Но в эти планы вмешалась судьба, и все внимание и слава досталась самому обыкновенному бродячему псу, который внезапно появился на подиуме. Собака вместе с моделями дефилировала по сцене, добродушно виляя хвостом. Несколько раз пес поворачивался лицом к публике и замирал, пока под восторженные аплодисменты публика его фотографировала.

К сожалению, час славы был недолгим, и уже через пару минут на подиуме появился охранник, который прогнал пса. Дальнейшая судьба собаки осталась неизвестной, но фото и видео с показа моментально разлетелись по интернету, сделав пса настоящей звездой.

Кстати, такого же успеха в 2018 году добилась и кошка из Турции, которая тоже решила прогуляться по подиуму во время модного показа.

Читайте также:

СК: версия взрыва газа в Магнитогорске остается приоритетной
Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
МИД ФРГ призвал Россию уничтожить ракету 9М729 ради ДРСМД
В России предложили убрать из продуктовых алкоголь и табак
СМИ: Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ
Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
В Чечне простили должникам 9 миллиардов платежей за газ
Спорт
«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом еще напишем» Норвежские организаторы травли Логинова отказались говорить, зачем это делают. Зато их коллеги молчать не стали - они будут продолжать
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
УАЗ «Патриот» теперь стоит под 800 000 рублей УАЗ переписал ценники своей флагманской модели, одновременно пересмотрев её оснащение
Кино
СМИ узнали состав жюри нового сезона шоу «Голос. Дети» Стали известны имена наиболее вероятных претендентов на места в креслах наставников вокального проекта для юных талантов
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Эксперты рассказали о том, кто обычно виноват во взрывах газа в домах
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Учусь за дочь...Или отсутствие желания у ребёнка учиться. 443
Завуч ударила пятиклассницу за рисование на уроке биологии 276
А какая она, хорошая бабушка для Вашего ребенка? 270
Портрет Путина в садиковской группе 266
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь