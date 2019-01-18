Бродячий пес выбежал на подиум во время модного показа в Индии

16 января в Мумбае состоялся показ новой коллекции одежды известного индийского дизайнера Рохита Баля. Поучаствовать в шоу модельер пригласил своего давнего друга — актера и модель Сидхартху Малхотра, который должен был стать главной звездой этого вечера.

Но в эти планы вмешалась судьба, и все внимание и слава досталась самому обыкновенному бродячему псу, который внезапно появился на подиуме. Собака вместе с моделями дефилировала по сцене, добродушно виляя хвостом. Несколько раз пес поворачивался лицом к публике и замирал, пока под восторженные аплодисменты публика его фотографировала.

К сожалению, час славы был недолгим, и уже через пару минут на подиуме появился охранник, который прогнал пса. Дальнейшая судьба собаки осталась неизвестной, но фото и видео с показа моментально разлетелись по интернету, сделав пса настоящей звездой.

Кстати, такого же успеха в 2018 году добилась и кошка из Турции, которая тоже решила прогуляться по подиуму во время модного показа.