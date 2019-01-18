В Токио нашли граффити, похожее на работы Бэнкси

Изображение крысы с зонтом нашли на двери возле железнодорожной станции Хинодэ в центре Токио. Рисунок сделан с помощью баллончика и напоминает серию других работ с крысами британского художника.

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Губернатор Токио Юрико Коикэ опубликовала фото с рисунком в своем твиттере. «В Токио нашли изображение милой крысы, которую мог нарисовать Бэнкси! Это подарок для Токио?», — подписала она.

Дверь, на которой нашли крысу, установили, чтобы уменьшить риск затопления станции во время приливов. Тем не менее, чтобы не повредить рисунок, вечером 16 января дверь сняли и поместили в хранилище.

Издание отмечает, что пользователи соцсетей размещали фотографии похожего рисунка еще несколько лет назад. Но власти узнали, что авторство может принадлежать Бэнкси только сейчас, когда к ним обратились местные жители.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского стрит-арт художника и активиста. Он известен серией граффити на остросоциальные темы. В 2013 году его работу «Рабский труд» с изображением босоногого мальчика продали на аукционе за $1,1 млн.