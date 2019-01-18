Антрополог рассказал, насколько вырос мозг человека за семь миллионов лет

В 2019 году кафедре антропологии биологического факультета МГУ исполняется 100 лет.

«Наше главное приобретение — большой мозг, который сейчас у нас больше, чем у кого-либо из наших предков, за исключением неандертальцев и кроманьонцев. За последние 7 миллионов лет размер человеческого мозга вырос в четыре с половиной раза, с 300 до 13500 сантиметров кубических. Но за последние 25 тысяч лет он уменьшился на 5%. Мозг изменяется со скоростью 1 килограмм за 7 миллионов лет, то есть по 140 грамм за миллион лет. За время же существования “сапиенсов” мозг усыхает по 3 грамма за тысячу лет, что в 20 раз быстрее предыдущего увеличения», — сказал он.

Как отметил Дробышевский, сейчас человек находится на очередном этапе эволюции, она закончится с его исчезновением.

По его словам, сегодня люди являются неким видовым этапом, каким в свое время были, например, австралопитеки 4 миллиона лет назад.

«Мы по сравнению с нашими предками в своем анатомическом строении многое потеряли, но вопрос, по сравнению с какими предками? С рыбами, человек утратил жабры, хотя наша трапециевидная мышца — это жаберная мышца. По сравнению с первыми приматами человек потерял хвост, но у нас сохранился копчик — у каждого человека есть четыре позвонка, которыми заканчивается позвоночник. Также есть мышцы хвоста, ими теоретически даже можно шевелить», — сказал Дробышевский.