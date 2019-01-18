Мужчины массово пожаловались на обидные комплименты от женщин

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«Девочки не делают комплименты парням, потому что те могут воспринимать это неплатонически. В свою очередь, парни воспринимают это неплатонически, потому что это случается так редко, что они не знают, как с этим справляться», — отметил инициатор обсуждения под ником Showerthoughts.

С этим объяснением согласились больше 88 тысяч посетителей ресурса. Мужчины жалуются на то, что женщины не умеют делать комплименты, а если и замечают изменения в их внешности, то выдают только обидные фразы.

«Когда я был неуклюжим одиноким шестиклассником, я ехал в автобусе, и милая девочка, которую я не знал, секунду смотрела на меня и говорила супер искренне: “Я завидую, твои сиськи больше моих”. Я парень», — вспоминает NotPornAccount2293. По его словам, в детстве девочки не пренебрегали любой возможностью уколоть его словами о его внешности.

Другой пользователь заметил, что навсегда запомнил, когда девушки признавались, что до знакомства с ним думали, будто он серийный убийца.

Из-за того, что от женского пола не дождешься похвалы, мужчины радуются любому доброму слову. «Последний комплимент, который мне сделали, когда я сбрил все волосы, был таким. Женщина сказала, что у меня “голова красивой формы”», — написал CrazyRetard, добавив, что с момента комплимента прошел год, но он все еще его помнит и дорожит этим воспоминанием.