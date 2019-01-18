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13:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

«Бэтмена в премьер-министры». В Сети шутят над выступлением британского политика

Всему виной ошибка в субтитрах.

Накануне министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув во время своего выступления в парламенте раскритиковал лидера лейбористской партии Джереми Корбина и заявил, что ни в коем случае нельзя позволить ему быть премьер-министром.

Но обычная речь обернулась массой шуток в соцсетях.

А все потому, что во время прямой трансляции выступления по Би-би-си в субтитрах на экране вместо слов «that man» («этот человек») высветилось «Batman» («Бэтмен»).

Перепалки по брекситу? В самый темный час нам нужен Темный рыцарь.

Конечно же, такая ошибка не могла остаться незамеченной, и спустя считанные часы в Twitter появился новый хэштег #BatmanForPM («Бэтмена в премьер-министры»).

Пользователи соцсети постили скриншоты экранов с ошибочными субтитрами и писали, что только Бэтмен на таком важном посту может спасти страну.

Я должен признать, что не согласен с Гоувом в этом вопросе.
Моя позиция ясна. Я хочу видеть Бэтмена на посту премьер-министра. И я готов голосовать снова и снова, пока не получу желаемый результат. Потому что так работает демократия, не правда ли?
О чем он вообще говорит? Я полностью поддерживаю кандидатуру Бэтмена на пост премьер-министра!
Кто сказал, что страна не хочет видеть меня премьер-министром?
Я - за! Майкл Гоув просто не знает, чего желает народ Великобритании.
Я точно проголосую за Бэтмена.
Бэтмен, где же ты? Ты нам так нужен! P.S. Не посылай Джокера, у нас их и так предостаточно.
Еще одна позиция, по которой я не согласен с Майклом Гоувом. Нам нужен Бэтмен и прямо сейчас!
Бэтмен премьер-министр - это самая разумная вещь, которую я слышал за последнее время. Пойду поставлю эту штуку на крышу.

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