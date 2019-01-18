«Бэтмена в премьер-министры». В Сети шутят над выступлением британского политика

Накануне министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув во время своего выступления в парламенте раскритиковал лидера лейбористской партии Джереми Корбина и заявил, что ни в коем случае нельзя позволить ему быть премьер-министром.

Но обычная речь обернулась массой шуток в соцсетях.

А все потому, что во время прямой трансляции выступления по Би-би-си в субтитрах на экране вместо слов «that man» («этот человек») высветилось «Batman» («Бэтмен»).

Конечно же, такая ошибка не могла остаться незамеченной, и спустя считанные часы в Twitter появился новый хэштег #BatmanForPM («Бэтмена в премьер-министры»).

Пользователи соцсети постили скриншоты экранов с ошибочными субтитрами и писали, что только Бэтмен на таком важном посту может спасти страну.