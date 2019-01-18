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13:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Китайский босс заставил своих подчиненных ползти по улице на коленях

«Мотивация», чтобы трудились лучше.

Странное видео появилось в Сети: по улицам в Китае на коленях ползли девушки в костюмах, а впереди шествовал мужчина с флагом. С виду это напоминало арт-перфоманс, но правда оказалась жестче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда на место прибыли полицейские, они услышали странное объяснение происходящего. Оказалось, что эти женщины — сотрудницы одной из компаний, и они не выполнили рабочий план.

Мужчина с флагом пояснил стражам правопорядка, что происходящее — это мотивационный тренинг. Таким образом он хотел стимулировать своих работниц трудиться усерднее.

Полицию такое объяснение не устроило и «тренинг» пришлось прекратить. Боссу вынесли устное предупреждение за публичное наказание и унижение своих сотрудников, в следующий раз ему может грозить солидный штраф.

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