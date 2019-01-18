Китайский босс заставил своих подчиненных ползти по улице на коленях
«Мотивация», чтобы трудились лучше.
«Мотивация», чтобы трудились лучше.
Странное видео появилось в Сети: по улицам в Китае на коленях ползли девушки в костюмах, а впереди шествовал мужчина с флагом. С виду это напоминало
Когда на место прибыли полицейские, они услышали странное объяснение происходящего. Оказалось, что эти женщины — сотрудницы одной из компаний, и они не выполнили рабочий план.
Полицию такое объяснение не устроило и «тренинг» пришлось прекратить. Боссу вынесли устное предупреждение за публичное наказание и унижение своих сотрудников, в следующий раз ему может грозить солидный штраф.
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