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15:53 (мск), источник: РИА Новости

В РЖД рассказали, каким пассажирам выгодно покупать невозвратный билет

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Покупать так называемый невозвратный билет стоит пассажирам, которые на 100% уверены в своих планах, считают более низкую цену главным приоритетом и путешествуют без маленьких детей, следует из разъяснений «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам в дальнем следовании), с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: РИА Новости

ФПК начнет продавать первые невозвратные билеты с 20 января 2019 года на поезда отправлением с 19 апреля. Такие поездные документы в рамках пилотного проекта можно купить в двухэтажные сидячие поезда 740/739 Москва-Воронеж и купейные вагоны поезда 26/25 Москва-Ижевск.

Из общего числа мест в вагонах продаваться как невозвратные будет лишь часть билетов. То есть пассажиры смогут купить на эти поезда и привычные возвратные билеты.

«Покупать билеты по невозвратному тарифу стоит, если вы на 100% уверены в своих планах и для вас — чем дешевле, тем лучше… Приобретайте невозвратный тариф, если: поездка носит личный характер, вы путешествуете без маленьких детей, вы не зависите от попутчиков, экономия для вас важнее всего», — говорится в разъяснениях ФПК.

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Если поездка зависит от множества личных обстоятельств, железнодорожники советуют пассажирам, не рисковать. «В этом случае разумнее купить билет по возвратному тарифу, который можно вернуть или обменять без больших потерь. Не приобретайте невозвратный тариф, если: у вас часто меняются планы, ребенок часто болеет, вы путешествуете компанией», — отмечают в ФПК.

Компания в указанных выше случаях рекомендует экономить другими способами. Например, «ловить» акции и распродажи, планировать поездку заранее, отслеживать тарифы, если пассажир точно знает, когда и куда он планирует ехать.

Невозвратные билеты могут продаваться в вагоны купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте. То есть в плацкарт и общие вагоны, так называемый регулируемый сегмент, где тариф устанавливается государством, невозвратные билеты не продаются. Стоимость невозвратного билета, отмечали ранее РИА Новости в РЖД, может быть ниже обычного возвратного на 5−20%. При этом невозвратный билет в некоторых исключительных случаях можно все-таки сдать.

Читайте также: Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%

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