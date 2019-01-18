Рисунок Бэнкси на гараже в Уэльсе продан больше чем за 100 тыс. фунтов

Источник: https://www.bbc.com/russian

Работа под названием «С новогодними праздниками!» (Season’s Greetings) была приобретена владельцем художественной галереи в графстве Эссекс Джоном Брэндлером.

Хозяин гаража, 55-летний сталевар Иэн Льюис, которого появление на стенке гаража работы знаменитого художника довело до стресса, сказал, что у него после продажи граффити гора с плеч свалилась.

Новый владелец граффити уже пообещал, что работа Бэнкси останется в Порт-Толботе как минимум на два или три ближайших года.

«У меня есть и другие произведения Бэнкси, и если нам удастся договориться с местными властями и с правительством Уэльса, я смогу представить несколько его работ в городе», — сказал Брэндлер корреспонденту Би-би-си Уиллу Файфу.

«Давайте перенесем граффити в центр города, где публика сможет увидеть его без всяких препятствий», — предлагает Брэндлер.

Коллекционер признался, что заплатил за граффити более 100 тыс. фунтов (129,4 тыс. долларов).

Брэндлер также похвалил Иэна Льюиса за то, что он отклонил более заманчивые предложения, чтобы оставить граффити в Порт-Толботе.

«Думаю, многие на его месте просто взяли бы деньги, но он не эгоист, и за это он заслуживает уважения», — говорит владелец галереи.

«Весь город влюбился в него»

Льюис обнаружил граффити на стене своего гаража за неделю до католического Рождества и сказал, что это открытие изменило его жизнь.

В декабре на новую работу Бэнкси пришли посмотреть около 20 тысяч человек.

Мне кажется, весь город влюбился в это граффити. Я думаю, всем это нравится, и было бы жаль переносить его в другое место. Иэн Льюис

«Было много предложений, много вариантов. В основном приходили коллекционеры, дилеры, люди, которые хотели увезти его», — продолжает Льюис.

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Ранее Льюис рассказывал, что испытывает сильный стресс из-за огромного наплыва посетителей. Некоторые пытались испортить работу Бэнкси.

«Люди начали подходить уже в первую ночь, некоторые хотели отломить от него кусочки, хотели украсть. Я был в стрессе, это просто ошеломило меня. Я просто хотел, чтобы моя жизнь снова стала нормальной, как раньше», — признавался владелец гаража.

Спустя несколько дней после появления граффити вокруг гаража поставили железное ограждение из-за наплыва людей, желающих на него посмотреть. Деньги на его установку выделил актер Майкл Шин, который родился в Уэльсе.

Льюис сказал, что если бы не вмешательство Шина, арт-объект на его гараже уже давно бы похитили или испортили вандалы.

После того как работа Бэнкси будет перенесена в центр города, Льюис планирует перестроить свой гараж.

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