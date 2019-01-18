Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/ — Вместе с патриархом почетное звание получит председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/ — Вместе с патриархом почетное звание получит председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН, торжественная церемония состоится 22 января, сообщили ТАСС в Российской академии наук.
Вместе с патриархом почетное звание получит и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
«Патриарху Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН. Торжественная церемония присвоения звания “Почетный профессор Российской академии наук” святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко состоится 22 января. Новых почетных профессоров РАН представит
В 2010 году патриарху Кириллу было присвоено звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
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