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16:37 (мск), источник: ТАСС

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/ — Вместе с патриархом почетное звание получит председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

Источник: Агентство «Москва»

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН, торжественная церемония состоится 22 января, сообщили ТАСС в Российской академии наук.

Вместе с патриархом почетное звание получит и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

«Патриарху Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН. Торжественная церемония присвоения звания “Почетный профессор Российской академии наук” святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко состоится 22 января. Новых почетных профессоров РАН представит вице-президент РАН Юрий Юрьевич Балега», — сказал представитель РАН.

В 2010 году патриарху Кириллу было присвоено звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

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