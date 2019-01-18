Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Список странных подарков домашним животным
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне»
Бросившая школу из-за травли одноклассников девушка стала миллионершей
Племянница Скрипаля рассказала о его смерти
На Урале капремонт сдуло с дома ветром
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
Дочери Тимати и Седоковой вместе отдыхают на море
Бросившая школу из-за травли одноклассников девушка стала миллионершей
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Женщина притворилась близнецом, чтобы изнасиловать сиделку
На западе Украины разрешили все русское - СМИ
Парфюмер из Франции объяснила, зачем наносить аромат под колено
8-летний заработал $22 млн: родители уже уволились
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
20:57 (мск), источник: Коммерсантъ

«Почта России» приостановила продажу пива

В почтовых отделениях приостановили продажу пива на неопределенный срок. Причиной такого решения названа «негативная реакция общественности», пояснили ТАСС представители «Почты России».

Реализацию слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях связывали с необходимостью повысить рентабельность их работы, особенно в сельской местности. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ранее также обращалась в правительство с просьбой начать продажу лекарств через отделения «Почты России», так как в отдаленных районах не хватает аптек, но Минздрав не поддержал эту идею.

Подробнее о торговле алкоголем в почтовых отделениях, читайте в материале «Ъ» «Отправление за пивом».

Читайте также: Производители дронов оценили идею доставки пива из отделений «Почты России»

 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
Между Россией и Японией назревает конфликт
В Норвегии задержали россиянина за нападение с ножом
Тело одного из летчиков Су-34 нашли в Татарском проливе
Из МВД Уфы уволили девушку, заявившую о групповом изнасиловании
Лавров прокомментировал документ Германии по Керченскому проливу
Эксперты рассказали, чего ждать от рубля в 2019 году
Российскому боксеру Ковалеву грозит четыре года тюрьмы
Спорт
Как сборная России проиграла эстафету? С кругом и треском Мужская сборная России по биатлону в эстафете не показала ничего хорошего. Куда же делась вся золотая пыль Оберхофа?
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Популярные темы на «Детях»
Учусь за дочь...Или отсутствие желания у ребёнка учиться. 676
Причины, по которым вам отказывали в приеме на работу 425
Портрет Путина в садиковской группе 385
Поэтический конкурс №9 завершён. Авторы, принимайте поздравления!!! 281
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь