«Почта России» приостановила продажу пива
В почтовых отделениях приостановили продажу пива на неопределенный срок. Причиной такого решения названа «негативная реакция общественности», пояснили ТАСС представители «Почты России».
В почтовых отделениях приостановили продажу пива на неопределенный срок. Причиной такого решения названа «негативная реакция общественности», пояснили ТАСС представители «Почты России».
Реализацию слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях связывали с необходимостью повысить рентабельность их работы, особенно в сельской местности. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ранее также обращалась в правительство с просьбой начать продажу лекарств через отделения «Почты России», так как в отдаленных районах не хватает аптек, но Минздрав не поддержал эту идею.
Подробнее о торговле алкоголем в почтовых отделениях, читайте в материале «Ъ» «Отправление за пивом».