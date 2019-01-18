«Почта России» приостановила продажу пива

Реализацию слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях связывали с необходимостью повысить рентабельность их работы, особенно в сельской местности. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ранее также обращалась в правительство с просьбой начать продажу лекарств через отделения «Почты России», так как в отдаленных районах не хватает аптек, но Минздрав не поддержал эту идею.