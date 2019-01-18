Полиция предложила американцам напиться за счет государства

Полиция городка Кутцтаун в среду, 16 января, разместила в Facebook объявление о поиске трех волонтеров, которые будут готовы поучаствовать в тренировке по распознаванию выпивших водителей. Добровольцы должны будут «выпить крепкий алкоголь и напиться вдрызг».

Идеальному кандидату, по словам полицейских, должно быть от 25 до 40 лет. У него не должно быть проблем со здоровьем, алкогольной или наркотической зависимости, а также судимостей. Добровольцу предстоит подписать отказ от ответственности за его состояние, а также привести с собой человека, который доставит его домой.

«За алкоголь платить не придется, однако вы не получите компенсации за потраченное время», — подчеркнули полицейские. Добровольцы понадобятся 4 апреля с 14:30 до 19:00 по местному времени.