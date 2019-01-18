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18 января, источник: Интерфакс

Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Бизнесмен Олег Дерипаска будет настаивать на проведении проверки доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил «Интерфаксу» представитель бизнесмена.

Источник: РИА "Новости"

«Мы инициируем и будем настаивать на проведении комплексной проверки доходов Геннадия Зюганова», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Геннадий Зюганов заявил, что готов ответить на иск бизнесмена Олега Дерипаски и не откажется от требования создать комиссию по расследованию его предпринимательской деятельности.

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«Дерипаска решил со мной судиться. Пусть он судится, наша юридическая служба работает (в ответ на поданный Олегом Дерипаской иск — ИФ). Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления», — сказал Геннадий Зюганов.

По его мнению, речь идет о потере контроля России в стратегической для страны отрасли — производстве алюминия.

17 января сообщалось, что Тверской суд Москвы зарегистрировал иск предпринимателя Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Как ранее сообщил представитель бизнесмена, поводом для иска послужило высказывание Зюганова на заседании Государственной думы 9 января, когда руководитель партии КПРФ сделал заявление, в котором «назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением».

По его словам, Дерипаска просит суд взыскать с Зюганова компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

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