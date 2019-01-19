Православные христиане отмечают Крещение Господне

Источник: РИА Новости

Богоявление — древнейший христианский праздник, он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Согласно Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц Божества: Бог-Отец с небес свидетельствовал о Сыне, и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса.

После литургии во всех храмах в этот день совершается Великое освящение воды. «Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда. Освященная вода называется Агиасмой, или крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава с XI—XII вв. водоосвящение происходит два раза: и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Крещения. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается», — пояснили РИА Новости в пресс-службе Троице-Сергиевой лавры.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин замечает, что святыня должна быть окружена почтением, поэтому святую воду набирают в чистый сосуд и ставят, как правило, туда, где находятся иконы.

«Есть благочестивый обычай пить святую воду натощак каждый день или тогда, когда человек чувствует необходимость в духовной помощи», — сказал он в интервью епархиальному порталу.

При этом, хотя в народе существует поверье, что в крещенскую ночь вся вода, везде становится святой, в действительности, напоминает митрополит, святая вода — это та вода, которая освящена особым чином, за особым богослужением, и, если нужно ее набрать, лучше прийти в храм.

По словам патриарха Кирилла, крещенская вода есть «зримый знак присутствия Духа Святого в роде человеческом, в Церкви Христовой, — присутствия, которое стало возможным через рождение в мир Господа и Спасителя».

Не случайно Рождество Христово и Богоявление в глубокой древности праздновали вместе, как один праздник, отметил предстоятель в своей проповеди на Крещенский сочельник.

«Рождество и Богоявление, несущие один и тот же смысл, для нас связываются в единое празднование, которое начинается Рождественским сочельником и кончается празднованием Богоявления Христова. Мы называем этот период святками. Это, конечно, народное название, но оно отражает суть не только этих дней, но и самого пришествия Господа, который этот мир, помраченный грехом, сделал способным быть святым; и каждого из нас — согрешающего, падающего — сделал способным быть причастником его света, его спасения, причастником той святости, которую благодать Божия несет в мир человеческий», — сказал патриарх.

В ночь на Богоявление у верующих существует традиция троекратного погружения в проруби и холодные водоемы. В последние годы в России оборудуют специальные места для крещенских купаний, с проложенными дорожками, подсветкой и горячим питанием. За общественным порядком и безопасностью людей следят сотрудники МЧС и полиции.