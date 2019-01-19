Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые популярные собаки 2018
Как китайцы укладывают рельсы для скоростной магистрали (видео)
Все, что хотите: Mail.ru Здоровье отвечает на вопросы пользователей
Почему Гайдай не снимал Миронова после "Бриллиантовой руки"
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Сын Максима Галкина похвастался внушительной коллекцией сосулек
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят детей-погодок
Как понять, что вы зависимы от секса
8 мифов о раке, в которые пора перестать верить
Женщина притворилась близнецом, чтобы изнасиловать сиделку
На западе Украины разрешили все русское - СМИ
Реакция Лукашенко на инцидент в минском метро с россиянином
Стало известно о просьбе Меркель к Путину
Как китайцы укладывают рельсы для скоростной магистрали (видео)
Toyota сделала такой «Прадо», «как любят россияне»
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
40Самые красивые фотографии 2018 года
01:19 (мск), источник: РИА Новости

Православные христиане отмечают Крещение Господне

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Православная церковь в субботу отмечает праздник Крещения Господня (Богоявления), патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит утром Божественную литургию и чин великого освящения воды в Богоявленском Елоховском соборе.

Источник: РИА Новости

Богоявление — древнейший христианский праздник, он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Согласно Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц Божества: Бог-Отец с небес свидетельствовал о Сыне, и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса.

После литургии во всех храмах в этот день совершается Великое освящение воды. «Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда. Освященная вода называется Агиасмой, или крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава с XI—XII вв. водоосвящение происходит два раза: и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Крещения. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается», — пояснили РИА Новости в пресс-службе Троице-Сергиевой лавры.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин замечает, что святыня должна быть окружена почтением, поэтому святую воду набирают в чистый сосуд и ставят, как правило, туда, где находятся иконы.

«Есть благочестивый обычай пить святую воду натощак каждый день или тогда, когда человек чувствует необходимость в духовной помощи», — сказал он в интервью епархиальному порталу.

При этом, хотя в народе существует поверье, что в крещенскую ночь вся вода, везде становится святой, в действительности, напоминает митрополит, святая вода — это та вода, которая освящена особым чином, за особым богослужением, и, если нужно ее набрать, лучше прийти в храм.

По словам патриарха Кирилла, крещенская вода есть «зримый знак присутствия Духа Святого в роде человеческом, в Церкви Христовой, — присутствия, которое стало возможным через рождение в мир Господа и Спасителя».

Не случайно Рождество Христово и Богоявление в глубокой древности праздновали вместе, как один праздник, отметил предстоятель в своей проповеди на Крещенский сочельник.

Видео
Трезвым и только на минуту: крещенские рекомендации от МЧС

«Рождество и Богоявление, несущие один и тот же смысл, для нас связываются в единое празднование, которое начинается Рождественским сочельником и кончается празднованием Богоявления Христова. Мы называем этот период святками. Это, конечно, народное название, но оно отражает суть не только этих дней, но и самого пришествия Господа, который этот мир, помраченный грехом, сделал способным быть святым; и каждого из нас — согрешающего, падающего — сделал способным быть причастником его света, его спасения, причастником той святости, которую благодать Божия несет в мир человеческий», — сказал патриарх.

В ночь на Богоявление у верующих существует традиция троекратного погружения в проруби и холодные водоемы. В последние годы в России оборудуют специальные места для крещенских купаний, с проложенными дорожками, подсветкой и горячим питанием. За общественным порядком и безопасностью людей следят сотрудники МЧС и полиции.

«У нас эти купания приобрели массовость уже на наших глазах, в последние 25 лет. В этом нет ничего плохого, если человек понимает место этого внешнего обычая в жизни Церкви и в своей собственной жизни. Если же эти купания становятся для человека суррогатом церковности, если он считает, что “искупался на Крещение — все, грехи смыл, больше ничего не нужно”, и еще хуже — если люди при этом выпивают для храбрости — это, конечно, профанация праздника», — замечает митрополит Лонгин.

 Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке
Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел 'Газпром' наказать
Германия готова финансировать мониторинг в Керченском проливе
Найдены тела двух летчиков разбившегося Су-34
Тимошенко заявила о подорожании отопления на Украине в 15 раз
«Газпром» поднял статус переговоров с Украиной
Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова
Настя Рыбка рассказала о своем задержании в «Шереметьево»
Спорт
Как сборная России проиграла эстафету? С кругом и треском Мужская сборная России по биатлону в эстафете не показала ничего хорошего. Куда же делась вся золотая пыль Оберхофа?
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Эксперты рассказали о том, кто обычно виноват во взрывах газа в домах
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Учусь за дочь...Или отсутствие желания у ребёнка учиться. 738
Причины, по которым вам отказывали в приеме на работу 497
Портрет Путина в садиковской группе 413
Поэтический конкурс №9 завершён. Авторы, принимайте поздравления!!! 282
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь