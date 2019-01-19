Апскертинг признан преступлением в Англии. За него можно будет получить до двух лет тюрьмы

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На этой неделе палата лордов приняла в третьем чтении дополнения к закону о преступлениях сексуального характера.

Согласно документу, «оперирование оборудованием» под одеждой другого человека с целью сфотографировать или снять на видео гениталии, ягодицы или прикрывающее их нижнее белье признано разновидностью вуайеризма и может быть наказано штрафом и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

Апскёртинг (от англ. upskirting; дословно — «задирание юбки») стал серьезной проблемой с появлением смартфонов. Поэтому и соответствующие статьи в законодательстве разных стран стали появляться совсем недавно, и стран этих пока немного.

В Англии кампанию за то, чтобы официально назвать апскертинг преступлением, начала в 2017 году молодая жительница Лондона Джина Мартин. Летом 2017 года она стала жертвой наглого, демонстративного апскертинга на концерте в Гайд-парке.

Полицейские поговорили с человеком, который приставал к ней и сфотографировал девушку снизу, под короткой юбкой, а также потребовали удалить снимок.

Это был максимум, что они могли себе позволить в отношении нарушителя. Джина попыталась наказать обидчика.

«И я выяснила, что единственный закон, по которому я могла бы подать на него в суд — это старый закон о публичном оскорблении нравственности, по которому нечто мерзкое или недостойное должно произойти на публике, и это должны видеть не меньше двух человек, — рассказала Джина в августе 2017-го Би-би-си. — Ирония в том, что обычно в таких случаях речь об эксгибиционистах. То есть, попросту говоря, единственный закон, который защищает жертву апскертинга в Англии и Уэльсе — это закон, авторы которого беспокоятся о том, что увидела публика, а не о жертве приставаний».

После случая в Гайд-парке Джина начала кампанию за принятие закона. Спустя полтора года она закончилась победой.

«Я на седьмом небе […] 18 месяцев изнурительной, эмоциональной, меняющей жизнь работы. Я всегда думала, что в политике ничего не изменишь, но выяснилось, что все можно сделать, нужна только воля и помощь правильных людей», — написала Джина. Под «правильными людьми» она имела в виду, прежде всего, юристов, которые участвовали в кампании.

В уголовном праве, как и во многих других областях, составные части Соединенного королевства пользуются автономией. В Шотландии пункт об апскертинге появился в уголовном кодексе в 2011 году. В прошлом году эксперты подсчитали, что с тех пор возбуждалось в среднем по 3,5 дела подобного рода ежегодно.

В начале кампании Би-би-си поговорила с некоторыми женщинами, ставшими жертвами апскертинга. Одну из них незнакомец сфотографировал на автобусной остановке. Другую, учительницу по профессии, фотографировали сзади и снизу ученики-подростки. Третья увидела, как незнакомец в магазине фотографирует под юбками ее 18-летнюю дочь.

«Мне не верится, что апскертинг не подпадает под категорию сексуального домогательства или преступления. Это вторжение в личное пространство. Нельзя, чтобы это сходило с рук лишь потому, что у нас нет регулирующих это законов», — сказала тогда одна из собеседниц Би-би-си.

В России кампанию против апскертинга в том же 2017 году попыталась раскрутить блогер Анна Довгалюк.

Активистка записала видеоролик, в котором она, стоя на разных станциях метро в Санкт-Петербурге, задирает подол короткого платья, так что окружающие могли увидеть ее нижнее белье. Запустить более широкую общественную кампанию на эту тему в России так и не удалось.

Где еще апскертинг считается преступлением?

Австралия: апскертинг признан правонарушением во всех штатах.

Новая Зеландия: за тайное фотографирование и видеосъемку интимных частей тела, хранение таких материалов и их распространение можно получить до трех лет тюрьмы.

Индия: за то же преступление полагается до трех лет тюрьмы.

США: тайное фотографирование интимных частей тела наказуемо в некоторых штатах.