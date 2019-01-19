Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина показала, что кот и собака делают в ее отсутствие
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне»
Все, что хотите: Mail.ru Здоровье отвечает на вопросы пользователей
Идеальная фигура Полины Гагариной не дает покоя ее фанатам
На Урале капремонт сдуло с дома ветром
Трамп выступил с обращением к народу Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам
Дочери Тимати и Седоковой вместе отдыхают на море
Бросившая школу из-за травли одноклассников девушка стала миллионершей
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Женщина притворилась близнецом, чтобы изнасиловать сиделку
На западе Украины разрешили все русское - СМИ
Реакция Лукашенко на инцидент в минском метро с россиянином
Стало известно о просьбе Меркель к Путину
В Сети показали «восьмёрку», которая «как Ferrari» (фото)
Знаменитая пробка на юг может исчезнуть
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
20Взрыв газа в Магнитогорске
16От Путятина до Путина
05:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Апскертинг признан преступлением в Англии. За него можно будет получить до двух лет тюрьмы

Парламент Британии принял закон, по которому за тайное фотографирование женщин под юбкой (апскертинг) в Англии и Уэльсе теперь можно будет получить до двух лет тюрьмы. В Шотландии это стало преступлением восемь лет назад.

Источник: Reuters

На этой неделе палата лордов приняла в третьем чтении дополнения к закону о преступлениях сексуального характера.

Согласно документу, «оперирование оборудованием» под одеждой другого человека с целью сфотографировать или снять на видео гениталии, ягодицы или прикрывающее их нижнее белье признано разновидностью вуайеризма и может быть наказано штрафом и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

Апскёртинг (от англ. upskirting; дословно — «задирание юбки») стал серьезной проблемой с появлением смартфонов. Поэтому и соответствующие статьи в законодательстве разных стран стали появляться совсем недавно, и стран этих пока немного.

В Англии кампанию за то, чтобы официально назвать апскертинг преступлением, начала в 2017 году молодая жительница Лондона Джина Мартин. Летом 2017 года она стала жертвой наглого, демонстративного апскертинга на концерте в Гайд-парке.

Полицейские поговорили с человеком, который приставал к ней и сфотографировал девушку снизу, под короткой юбкой, а также потребовали удалить снимок.

Это был максимум, что они могли себе позволить в отношении нарушителя. Джина попыталась наказать обидчика.

«И я выяснила, что единственный закон, по которому я могла бы подать на него в суд — это старый закон о публичном оскорблении нравственности, по которому нечто мерзкое или недостойное должно произойти на публике, и это должны видеть не меньше двух человек, — рассказала Джина в августе 2017-го Би-би-си. — Ирония в том, что обычно в таких случаях речь об эксгибиционистах. То есть, попросту говоря, единственный закон, который защищает жертву апскертинга в Англии и Уэльсе — это закон, авторы которого беспокоятся о том, что увидела публика, а не о жертве приставаний».

После случая в Гайд-парке Джина начала кампанию за принятие закона. Спустя полтора года она закончилась победой.

«Я на седьмом небе […] 18 месяцев изнурительной, эмоциональной, меняющей жизнь работы. Я всегда думала, что в политике ничего не изменишь, но выяснилось, что все можно сделать, нужна только воля и помощь правильных людей», — написала Джина. Под «правильными людьми» она имела в виду, прежде всего, юристов, которые участвовали в кампании.

Читайте также
Звезда «Баффи» подтвердила, что подвергалась домогательствам на съемках

В уголовном праве, как и во многих других областях, составные части Соединенного королевства пользуются автономией. В Шотландии пункт об апскертинге появился в уголовном кодексе в 2011 году. В прошлом году эксперты подсчитали, что с тех пор возбуждалось в среднем по 3,5 дела подобного рода ежегодно.

В начале кампании Би-би-си поговорила с некоторыми женщинами, ставшими жертвами апскертинга. Одну из них незнакомец сфотографировал на автобусной остановке. Другую, учительницу по профессии, фотографировали сзади и снизу ученики-подростки. Третья увидела, как незнакомец в магазине фотографирует под юбками ее 18-летнюю дочь.

«Мне не верится, что апскертинг не подпадает под категорию сексуального домогательства или преступления. Это вторжение в личное пространство. Нельзя, чтобы это сходило с рук лишь потому, что у нас нет регулирующих это законов», — сказала тогда одна из собеседниц Би-би-си.

В России кампанию против апскертинга в том же 2017 году попыталась раскрутить блогер Анна Довгалюк.

Активистка записала видеоролик, в котором она, стоя на разных станциях метро в Санкт-Петербурге, задирает подол короткого платья, так что окружающие могли увидеть ее нижнее белье. Запустить более широкую общественную кампанию на эту тему в России так и не удалось.

Где еще апскертинг считается преступлением?

Австралия: апскертинг признан правонарушением во всех штатах.

Новая Зеландия: за тайное фотографирование и видеосъемку интимных частей тела, хранение таких материалов и их распространение можно получить до трех лет тюрьмы.

Индия: за то же преступление полагается до трех лет тюрьмы.

США: тайное фотографирование интимных частей тела наказуемо в некоторых штатах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Демократы намерены расследовать новые заявления в СМИ против Трампа
Два года за апскертинг. Парламент признал фотографирование под юбкой пре...
Германия готова финансировать мониторинг в Керченском проливе
Найдены тела двух летчиков разбившегося Су-34
Тимошенко заявила о подорожании отопления на Украине в 15 раз
Директор Музея ГУЛАГа назвал погребение Ленина «шагом вперед»
Настя Рыбка рассказала о своем задержании в «Шереметьево»
ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам
Спорт
Как сборная России проиграла эстафету? С кругом и треском Мужская сборная России по биатлону в эстафете не показала ничего хорошего. Куда же делась вся золотая пыль Оберхофа?
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Эксперты рассказали о том, кто обычно виноват во взрывах газа в домах
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Дети
Дочери Тимати и Седоковой вместе отдыхают на море Поклонники обсудили подросшую Монику (фото)
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь