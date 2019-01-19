Архив группы «Гражданская оборона» уйдет с молотка

«Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы “Гражданская оборона”, — один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании. Представляет коллекционную ценность музейного уровня», — говорится в аннотации. Стартовая цена лота составляет 340−350 тыс. рублей.

На торги выставлены артефакты 1980−2000-х годов. В частности, комплект включает рукописный каталог Летова с описанием более тысячи виниловых пластинок, кассет и компакт-дисков, более 40 аудиокассет с интервью, выступлениями и альбомами «Гражданской обороны», неопубликованные фотографии из поездок группы в Омск, Новосибирск, Казань и США, контракт за подписью лидера коллектива со студией «Крапер», а также афиши концертов, газетные вырезки и письмо от писателя Эдуарда Лимонова директору группы о долге за газеты «Лимонка».