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10:46 (мск), источник: ТАСС

Архив группы «Гражданская оборона» уйдет с молотка

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рукописи, автографы, документы, аудио- и видеопленки, редкие фотографии участников группы «Гражданская оборона» и ее лидера Егора Летова будут выставлены на торги 24 января. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

«Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы “Гражданская оборона”, — один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании. Представляет коллекционную ценность музейного уровня», — говорится в аннотации. Стартовая цена лота составляет 340−350 тыс. рублей.

На торги выставлены артефакты 1980−2000-х годов. В частности, комплект включает рукописный каталог Летова с описанием более тысячи виниловых пластинок, кассет и компакт-дисков, более 40 аудиокассет с интервью, выступлениями и альбомами «Гражданской обороны», неопубликованные фотографии из поездок группы в Омск, Новосибирск, Казань и США, контракт за подписью лидера коллектива со студией «Крапер», а также афиши концертов, газетные вырезки и письмо от писателя Эдуарда Лимонова директору группы о долге за газеты «Лимонка».

Группа «Гражданская оборона» была основана в 1984 годы в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым и стала одной из самых влиятельных на панк-сцене СССР, а затем и России. Коллектив распался в 2008 году после смерти Летова.

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