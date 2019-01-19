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13:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Гендиректор «Почты России» отрицает, что его квартира стоит 1 млрд рублей

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что купленная им квартира стоит около 100 млн руб. Из этой суммы, по его словам, 75% было профинансировано за счет ипотеки. Еще часть денег он получил в том числе от продажи принадлежавших его семье двух квартир, утверждает господин Подгузов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ранее The Insider сообщило, что глава «Почты России» купил апартаменты площадью 386 кв. м. в жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» в Москве. По подсчетам издания, рыночная стоимость такого жилья могла превышать 1 млрд руб. Как уточняло The Insider, квартира была приобретена в ипотеку, выданную банком ВТБ на 30 лет.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером. Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше», — сказал ТАСС Николай Подгузов. При этом он согласился, что его квартира «действительно дорогая». «Но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», — добавил он.

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По словам господина Подгузова, его имущественное положение «абсолютно прозрачно», а все доходы и расходы заносятся в соответствующие декларации.

В пресс-службе «Почты России» ТАСС уточнили, что покупка недвижимости учитывается в справке о доходах, предоставляемой Минкомсвязи. Представитель Минкомсвязи заявил «Ведомостям», что информация о конкретном объекте «нуждается в уточнении», но отметил, что глава «Почты России» предоставляет сведения о доходах и расходах «в установленном порядке».

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29 ноября 2018© Ньюстюб
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