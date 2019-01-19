Гендиректор «Почты России» отрицает, что его квартира стоит 1 млрд рублей

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ранее The Insider сообщило, что глава «Почты России» купил апартаменты площадью 386 кв. м. в жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» в Москве. По подсчетам издания, рыночная стоимость такого жилья могла превышать 1 млрд руб. Как уточняло The Insider, квартира была приобретена в ипотеку, выданную банком ВТБ на 30 лет.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером. Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше», — сказал ТАСС Николай Подгузов. При этом он согласился, что его квартира «действительно дорогая». «Но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», — добавил он.

По словам господина Подгузова, его имущественное положение «абсолютно прозрачно», а все доходы и расходы заносятся в соответствующие декларации.