Как выглядят плавучие дома в Амстердаме (фото)
Нижний этаж находится наполовину под водой.
Нижний этаж находится наполовину под водой.
Нидерланды славятся на весь мир своими живописными каналами и необычной архитектурой, адаптированной к водным условиям жизни. Особенно интересным является амстердамский район Эйбург, возведенный на нескольких искусственных островах на озере Эймер. Часть домов в этом районе являются плавучими и пришвартованы, как лодки у причалов.
Эти дома представляют собой бетонные ванны, которые поддерживаются специальными трубами. Нижняя часть дома, в которой находятся спальни и ванные комнаты, наполовину погружена в воду. Второй и третий этажи сделаны из опорных стальных конструкций и обшиты деревянными панелями. На втором этаже располагаются кухня и столовая, а третий и самый высокий этаж — основная жилая площадь с гостиной и открытой террасой.
Кстати, по желанию хозяев к основному зданию можно добавить дополнительные
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