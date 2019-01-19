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12:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят плавучие дома в Амстердаме (фото)

Нижний этаж находится наполовину под водой.

Нидерланды славятся на весь мир своими живописными каналами и необычной архитектурой, адаптированной к водным условиям жизни. Особенно интересным является амстердамский район Эйбург, возведенный на нескольких искусственных островах на озере Эймер. Часть домов в этом районе являются плавучими и пришвартованы, как лодки у причалов.

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Эти дома представляют собой бетонные ванны, которые поддерживаются специальными трубами. Нижняя часть дома, в которой находятся спальни и ванные комнаты, наполовину погружена в воду. Второй и третий этажи сделаны из опорных стальных конструкций и обшиты деревянными панелями. На втором этаже располагаются кухня и столовая, а третий и самый высокий этаж — основная жилая площадь с гостиной и открытой террасой.

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Кстати, по желанию хозяев к основному зданию можно добавить дополнительные пространства-блоки, например, солярий, веранду или еще одну террасу.

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