Пранкеры признали невозможность дозвониться Путину

Источник: РИА "Новости"

По словам Лексуса, связаться с российским лидером непросто, поскольку он не имеет личного телефона, а пользуется защищенной системой связи. «И теоретически, даже если бы мы захотели, мы бы не дозвонились», — добавил он.

Столяров отметил, что вариант дозвониться Путину через начальника его службы безопасности также не подходит, потому что охрана их знает. Отвечая на вопрос о том, попытаются ли они разыграть главу государства, Лексус ответил: «Если будет повод».

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Владимир Путин действительно не имеет мобильного телефона и аккаунтов в социальных сетях, об этом неоднократно рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер предпочитает другие виды связи, но вместе с тем иногда сам читает новости в интернете.