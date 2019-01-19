Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница убралась в больнице

По словам Чекуновой, субботник является возможностью проявления инициативы, благодаря которой пациенты смогут дождаться ремонта в человеческих условиях.

После уборки участники мероприятия выпили чаю.

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Чекунова в начале января упрекнула работников больницы в Струнино за плохое состояние помещений. Поручив врачам привести здание в порядок, она отметила, что не исполняет желания: «Я как будто золотая рыбка должна все сделать». Высказывания чиновницы стали поводом для обсуждений в социальных сетях.