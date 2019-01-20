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09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума

Старые стены.

СССР просуществовал с 1922 по 1991 годы, оставив на память о себе, помимо прочего, культурное наследие, масштабы которого не будет оспаривать ни сторонник, ни противник самой системы. Но есть специфический жанр, который вряд ли расценивался серьезно самими современниками, по крайней мере, на закате Союза, — монументалистика.

Редкого советского гражданина из 80-х заставила бы замереть от восторга мозаика или панно, изображающие пламенных строителей коммунизма. Сейчас, к концу второго десятилетия XXI века, советский декор вызывает ностальгию даже у тех, кто никогда не жил в то время.

Эва Рухина, журналист и куратор выставок, ведет блог «бетон и кусочки», который можно назвать настоящим подарком поклонникам жанра. В своем Instagram Рухина собирает снимки советских зданий из разных городов России, представляя их как концептуальные паттерны, на которые можно смотреть бесконечно, — по крайней мере, так говорят ее подписчики всех возрастов. «Лента.ру» предлагает путешествие по составленной Рухиной карте несуществующего уже СССР.

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Монумент «50 лет ВЛКСМ» в Калуге открыт в 1968 году. Высота обелиска — 16 метров. Авторы монумента — архитекторы Павел Перминов, Евгений Киреев и художник Александр Котельников. Увидеть произведение воочию можно по адресу: Калуга, ул. Ленина, 38, сквер им. 50-летия ВЛКСМ.

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Скульптуры легкоатлеток стоят на Центральном стадионе Алма-Аты (Казахстан). Они появились там в 1958 году, как и два не попавших в кадр футболиста.

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ДК «Детскосельский» молочно-животноводческого совхоза — Пушкинский район, поселок Детскосельский, Центральная улица, 13. Мозаика «Ваня и курица» относится к 1970-м.

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«Космос — черный», Москва, Предтеченский переулок, 11−13. Эта мозаика посвящена первому выходу человека в открытый космос, совершенному в 1965 году Алексеем Леоновым.

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Комсомольск-на-Амуре, ТЭЦ-2, мозаика «Гимн труду», 1973 год.

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Мозаика к столетию Ленина (1970 год) под названием «Чудесный улов нерки и кеты» в Южно-Сахалинске.

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«Потребительская кооперация СССР», 1958 год, Хабаровск.

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Эта реклама на стене кирпичного дома в Вологде (улица Ленинградская, 75 а) размещена уже на самом излете эпохи — в 1990-м. Генрих Асафов, «Госстрах на страже ваших интересов».

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Барельеф «Космос», 1971 год. Всесоюзный научно-исследовательский институт материалов электронной техники — Калуга, улица Гагарина, 1. Художники Владимир Васильцов и Элеонора Жаренова, ученики Александра Дейнеки.

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«Дружина Юных Пожарных» на здании клуба юных пожарных в Измайлово. «По идее, пионеры не должны были тушить пожары, а только показывать путь для спасения», — отмечает автор фото.

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Барельеф в столичном палеонтологическом музее, Александр Белашов, 1981 год.

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Панно «Транспорт», смешанная техника (роспись, чеканка, мозаика), автовокзал города Вологды. Художник Бронислав Шабаев, 1971 год.

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«Геологи в лесу» — типичные 60-е. Мозаика, Барнаул.

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Сграффито «Мы строим коммунизм» появилось на доходном доме Крокоса (Большая Полянка, 60/2) в 1967 году. Сейчас дом отселен и ожидает реконструкции. Изображение копирует гигантское панно «Энергия — народу» на Волжской ГЭС, созданное коллективом авторов: Николай Бароха, Юрий Боско, Михаил Пышта, Александр Петров и Дмитрий Панкратов.

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Владимир Фаворский, «Марсельеза», 1957 год.

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Первая панельная девятиэтажка серии ЛГ-606−4, Санкт-Петербург, улица Вавиловых, 13, корпус 2. Мозаика из цветной керамики сделана на Невском домостроительном комбинате ДСК-6.

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Лицей в Протвино, сграффито и мозаика, 1963 год. Художник Клавдия Тутеволь, ученица Дейнеки.

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Вышневолоцкий городской Дом пионеров (сейчас — Дом детского творчества), 1975 год, «Кружок авиамоделистов». Специально ли юные авиамоделисты сделаны такими грустными, или так кажется сейчас, когда старые советские мозаики и барельефы потихоньку ветшают и уходят в прошлое? Скорее, второе — если всмотреться, от многих кадров в блоге Эвы Рухиной веет грустью, как будто произведения монументалистики предвидят свою будущую судьбу. Впрочем, в последнее десятилетие интерес к этому жанру снова вернулся — и это обещает старым стенам шанс на вторую жизнь.

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