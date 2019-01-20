Россия построит лунный «Союз» за свой счет, сообщил источник

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что НАСА попросило «Роскосмос» создать версию корабля «Союз» в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.

«НАСА оплачивать не будет, все работы предусматривается проводить за свой счёт», — сказал собеседник агентства.

Читайте также Полеты во сне и на Луну

На запрос РИА Новости, действительно ли НАСА обратилось к России с предложением создать дублирующую пилотируемую космическую систему, в американском космическом агентстве не ответили. В «Роскосмосе» также не смогли оперативно ответить на запрос РИА Новости о том, кто будет оплачивать работы.

Для обеспечения возможности полетов кораблей «Союз» к Луне нужно создать разгонный блок, который отправит корабль к Луне, новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении с Луны спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью (11,2 километра в секунду).

Для лунной версии «Союза» также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.

Кроме того, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости документах РКК «Энергия», для обеспечения полетов «Союза» к Луне необходима установка звездных датчиков, приборов ручного управления, испарительной системы, дополнительных двигателей и баллонов с кислородом.

В 2017 году экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько желающих совершить облет Луны, они готовы заплатить за билет по 120 миллионов долларов. Такой полет он называл реальным в 2021—2022 годах.

При этом на модернизацию «Союза» под облет Луны требовалось 500 миллионов долларов.

Читайте также НАСА официально отменило приглашение Рогозина в США

Возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях «Союз», пока завершается разработка нового корабля «Федерация», глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал 28 июня 2018 года. Разработка нового корабля специально для полетов к Луне ведётся с 2009 года.