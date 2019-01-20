Названы самые популярные на Западе советские фильмы

Первый в этом рейтинге — фильм «Сталкер», снятый в 1979 году режиссером Андреем Тарковским. На втором месте военная драма Элема Климова «Иди и смотри» 1985 года. На третьей строчке — картина 1971 года «Солярис» также режиссера Тарковского.

В первую десятку вошли фильмы «Андрей Рублев» 1966 года, «Зеркало» 1975 года, «Жертвоприношение» 1986 года, «Ностальгия» 1983 года, также снятые Андреем Тарковским.