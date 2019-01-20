Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Финал битвы Газпрома с Украиной: вердикт суда
В России закрывается старейшая сеть магазинов электроники
40 антистрессовых фото кошек
Племянница Скрипаля рассказала о его смерти
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
Нашли женщину, пропавшую из банка в Москве с крупной суммой денег
30 млн просмотров: выступление гимнастки из США
Можно ли вылечить простуду по бабушкиным рецептам?
Принятая за труп россиянка ожила в морге и умерла
Изнасилованную уфимскую полицейскую уволили из МВД - причина
Женщина сыграла близнеца для изнасилования сиделки
Чиновница Хакасии ответила на слова о многомиллионной премии
В Киеве объяснили допуск Собчак на Украину
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
20Взрыв газа в Магнитогорске
03:18 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные на Западе советские фильмы

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Портал «Словодел» в честь юбилея самого титулованного отечественного фильма «Броненосец «Потемкин» назвал наиболее популярные в западных странах советские фильмы.

Первый в этом рейтинге — фильм «Сталкер», снятый в 1979 году режиссером Андреем Тарковским. На втором месте военная драма Элема Климова «Иди и смотри» 1985 года. На третьей строчке — картина 1971 года «Солярис» также режиссера Тарковского.

В первую десятку вошли фильмы «Андрей Рублев» 1966 года, «Зеркало» 1975 года, «Жертвоприношение» 1986 года, «Ностальгия» 1983 года, также снятые Андреем Тарковским.

Кроме того, в рейтинг попали «Ирония Судьбы, или С легким паром!» 1975 года Эльдара Рязанова, «Война и мир» 1966 года Сергея Бондарчука, а также «Броненосец «Потемкин», снятый в 1925 году Сергеем Эйзенштейном.

«Броненосец «Потемкин» считается одним из лучших фильмов в мировом кинематографе. В 1958 году кинокритики выбрали его как лучшую картину всех времен и народов. В 1978 году он занял первое место в списке ста лучших фильмов, а в 2009 году картина оказалась в списке 15 фильмов, оказавших наибольшее влияние на кинематограф.

 Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке
Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел 'Газпром' наказать
В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу
Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах
Захарова ответила на заявление Чубайса о бедности России
Скончался Бу — самый популярный в мире пес
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница убралась в больнице
Туктамышева заявила, что может скоро закончить карьеру
МОК обвинен в сокрытии доказательств невиновности спортсменов РФ
Спорт
МЮ одержал седьмую победу подряд под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице, набрав в 23 матчах 44 очка
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Причины, по которым вам отказывали в приеме на работу 504
Поэтический конкурс №9 завершён. Авторы, принимайте поздравления!!! 284
В Питер в отпуск с мужем иностранцем))) 270
Ватрушка с яйцами. 222
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь