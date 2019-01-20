Названы самые популярные на Западе советские фильмы
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Портал «Словодел» в честь юбилея самого титулованного отечественного фильма «Броненосец «Потемкин» назвал наиболее популярные в западных странах советские фильмы.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Портал «Словодел» в честь юбилея самого титулованного отечественного фильма «Броненосец «Потемкин» назвал наиболее популярные в западных странах советские фильмы.
Первый в этом рейтинге — фильм «Сталкер», снятый в 1979 году режиссером Андреем Тарковским. На втором месте военная драма Элема Климова «Иди и смотри» 1985 года. На третьей строчке — картина 1971 года «Солярис» также режиссера Тарковского.
В первую десятку вошли фильмы «Андрей Рублев» 1966 года, «Зеркало» 1975 года, «Жертвоприношение» 1986 года, «Ностальгия» 1983 года, также снятые Андреем Тарковским.
Кроме того, в рейтинг попали «Ирония Судьбы, или С легким паром!» 1975 года Эльдара Рязанова, «Война и мир» 1966 года Сергея Бондарчука, а также «Броненосец «Потемкин», снятый в 1925 году Сергеем Эйзенштейном.
«Броненосец «Потемкин» считается одним из лучших фильмов в мировом кинематографе. В 1958 году кинокритики выбрали его как лучшую картину всех времен и народов. В 1978 году он занял первое место в списке ста лучших фильмов, а в 2009 году картина оказалась в списке 15 фильмов, оказавших наибольшее влияние на кинематограф.