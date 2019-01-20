Ученый рассказал, как и где лучше наблюдать лунное затмение 21 января

Источник: РИА Новости

Полное затмение Луны произойдет с 06.34 до 09.51 по московскому времени 21 января. В это время Луна будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8% — в земную тень войдет Суперлуна.

«Затмение будет наблюдаться наилучшим образом в Северной и Южной Америке, на европейской части России его тоже можно будет наблюдать: полутеневое, частное, и перед заходом Луны за горизонт для наблюдателей уже будет видна полная фаза», — сказал Зубко.

По его словам, заход Луны в Москве ожидается около 8.46, то есть до этого времени затмение там будет видно. Жители Приморья, напротив, это явление не увидят.

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«Все затмение Луны можно разделить на три фазы. Так называемое полутеневое, оно (невооруженному) глазу не видно, нужно использовать специальную технику, телескопы. Частное затмение — это когда Луна частично погружается в земную тень. И полное затмение. Луна — довольно яркий объект на ночном небе, и если кто-то будет наблюдать затмение с помощью телескопов, то очень рекомендуется, по крайней мере, пока Луна полностью не ушла в тень, использовать нейтральные фильтры, чтобы нейтрализовать большую яркость лунной поверхности для наблюдателя», — отметил собеседник.

Эксперт рассказал, что для наблюдения предпочтителен телескоп, поскольку видно, как тень Земли движется по поверхности Луны, но он необязателен.

«Особенно в наибольшей фазе затмения — все будет видно и невооруженным глазом. При этом Луна, погружаясь в тень, не “исчезнет” полностью, а приобретет цвет от красного до красно-коричневого. Это вызвано тем, что Луна не совсем затеняется Землей, а какая-то часть света преломляется в атмосфере Земли и направляется в сторону Луны. Поэтому, даже находясь в полной тени, она частично освещается за счет света, преломленного в атмосфере», — отметил ученый.