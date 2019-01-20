Быстро, дешево, опасно. Ученые предлагают охлаждать Землю аэрозолями
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Чтобы предотвратить глобальное потепление, можно отклонять от Земли часть солнечного излучения.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Чтобы предотвратить глобальное потепление, можно отклонять от Земли часть солнечного излучения.
Есть и другие идеи — космическое зеркало, создание ярких морских облаков, аэрозольная защита в стратосфере. Все эти проекты пока на бумаге или в стадии лабораторных опытов, но не исключено, что при неблагоприятном сценарии изменения климата к концу века их придется реализовать на практике.
Пример показали вулканы
Специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), прогнозирующий нагревание атмосферы на полтора градуса к концу века, и прошедшие в ноябре в польском Катовице климатические переговоры под эгидой ООН вновь вызвали интерес к теме глобального потепления. В СМИ появились новости о геоинженерных проектах по снижению температуры. Вот только способы эти далеко не новы, находятся на стадии расчетов и, как правило, испытывают дефицит финансирования.
Солнечное тепло проникает сквозь атмосферу Земли и нагревает ее поверхность. В свою очередь, планета отдает тепло вовне, и большая его часть уходит в космос. Остальное задерживается парниковыми газами, содержащимися в атмосфере: парами воды, углекислым газом, метаном, озоном, оксидом азота. Благодаря этому механизму на планете относительно тепло и возможна жизнь в нынешнем ее виде.
В 1960-е годы ученые заметили, что в атмосфере растет содержание CO₂ — одного из сильных парниковых газов. Они предположили, что избыток его поступает от сжигания ископаемого топлива и если продолжать это делать, глобальная температура будет подниматься, а климат — меняться. Пионером этих исследований стал советский ученый Михаил Будыко. Он же высказал идеи инженерного воздействия на климат с целью его охлаждения. В 2000-х его концепцию развил академик Юрий Израэль.
Специалистам также известно, что вслед за сильными извержениями вулканов наступает похолодание, длящееся
На воздушном шаре в стратосферу
У проектов по управлению солнечным излучением множество сложностей: неясно, как поведет себя аэрозоль в стратосфере, каков будет эффект, как распыленное вещество будет оттуда выводиться, что случится с озоновым слоем, непонятно даже, как этот аэрозоль туда доставить.
Ученые из Гарвардского университета (США) под руководством Фрэнка Кеча и Дэвида Кейта предлагают запустить на высоту 20 километров воздушный шар. Сначала в чисто научных целях они планируют распылить водяной лед, чтобы проверить работоспособность инструментов, затем впрыснуть примерно один килограмм карбоната кальция, чтобы создать зону турбулентности длиной в один километр и шириной сто метров и посмотреть, что будет дальше.
Датчики в гондоле воздушного шара, спускающегося сквозь созданное облако, будут фиксировать физические и химические параметры окружающей среды.
Гарвардский эксперимент под названием SCoPEx пока существует только на бумаге, неизвестна дата его проведения.
Распылять аэрозоль ученые предлагают на 15-й и 30-й широтах к югу и северу от экватора. Для доставки вещества на большую высоту придется строить новое воздушное судно. Гипотетически начать работу можно уже в 2033 году.
Крайнее средство
Ученые также предлагают усиливать яркость морских облаков, чтобы они лучше отражали солнечное тепло; уменьшать толщину перистых высотных облаков, чтобы они пропускали больше переизлученного поверхностью тепла. Не кажется совсем фантастикой и идея создать на орбите Земли зеркало, которое отражало бы часть солнечных лучей, хотя разработка подобной технологии займет не одно столетие.
Проект по распылению аэрозоля пока наиболее проработан, и в научной среде время от времени звучат голоса в его поддержку. В 2006 году голландец Пауль Крутцен, изучавший озоновые дыры и заслуживший Нобелевскую премию по химии, указал на то, что сокращение промышленных выбросов серы в атмосферу приводит к усилению парникового эффекта. Полная очистка воздуха от вредных веществ, хотя и полезна для здоровья людей, способствует потеплению.
Снять противоречие можно, если создавать искусственный аэрозольный экран в стратосфере, продолжая бороться с выбросами, загрязняющими нижний слой атмосферы.
Против любых геоинженерных проектов в научном сообществе существует стойкое предубеждение. Достаточно вспомнить катастрофу Аральского моря, которое обмелело в результате интенсивного забора воды для полива полей.
А главное — они не решают ключевую задачу по удалению излишка парниковых газов в атмосфере.
Кроме того, невозможно гарантировать их постоянную работу, и если, к примеру, искусственная аэрозольная защита внезапно исчезнет (по любой причине), это может привести к резкому потеплению климата.
В то же время отказываться от идеи не стоит — возможно, она пригодится как последнее средство, если сбудутся самые негативные прогнозы, касающиеся изменения климата.