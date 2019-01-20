Россия обзавелась батальоном освященных Т-34

О прибытии Т-34 в Московскую область стало известно 20 января. Там их освятили.

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, как сообщал «Интерфакс», заявил, что экипажи танков вскоре начнут подготовку к Параду Победы на Красной площади. Помимо этого, машины примут участие в исторических телепроектах и съемках новых фильмов о Великой Отечественной войне.