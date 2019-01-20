Ценности Романовых стоимостью в $1 млн нашли в подвале в Ташкенте

Среди найденного оказались произведения искусства, золотые и серебряные монеты, посуда, старинные иконы и драгоценные металлы. По данным сайта, находки перевезены в музей. В ближайшее время часть из них планируется передать в специальную лабораторию, где немецкие и польские специалисты займутся проведением реставрационных работ.

Точное количество находок, их названия и стоимость пока не были названы. На месте продолжаются поиски. Ценности были взяты под государственную охрану как памятник исторического значения.