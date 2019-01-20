Ценности Романовых стоимостью в $1 млн нашли в подвале в Ташкенте

Среди найденного оказались произведения искусства, золотые и серебряные монеты, посуда, старинные иконы и драгоценные металлы. По данным сайта, находки перевезены в музей. В ближайшее время часть из них планируется передать в специальную лабораторию, где немецкие и польские специалисты займутся проведением реставрационных работ.
Точное количество находок, их названия и стоимость пока не были названы. На месте продолжаются поиски. Ценности были взяты под государственную охрану как памятник исторического значения.
Князь построил себе дворец-резиденцию в стиле модерн в Ташкенте в 1891 году. В подвале дворца было оборудовано жилое помещение, в котором в сильный зной было прохладно. Князя Романова сослали в Туркестан по решению царской семьи в 1877 году, он прожил здесь до самой смерти в 1918 году. Часть собранной князем коллекции после революции и гражданской войны была перемещена в местный музей искусства, а все остальное признано утраченным.