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15:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Ценности Романовых стоимостью в $1 млн нашли в подвале в Ташкенте

В подвале одного из старинных зданий в Ташкенте были найдены ценности из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, утраченные 80 лет назад, сообщает узбекский новостной сайт kun.uz. Стоимость клада может превышать $1 млн.

Среди найденного оказались произведения искусства, золотые и серебряные монеты, посуда, старинные иконы и драгоценные металлы. По данным сайта, находки перевезены в музей. В ближайшее время часть из них планируется передать в специальную лабораторию, где немецкие и польские специалисты займутся проведением реставрационных работ.

Точное количество находок, их названия и стоимость пока не были названы. На месте продолжаются поиски. Ценности были взяты под государственную охрану как памятник исторического значения.

Князь построил себе дворец-резиденцию в стиле модерн в Ташкенте в 1891 году. В подвале дворца было оборудовано жилое помещение, в котором в сильный зной было прохладно. Князя Романова сослали в Туркестан по решению царской семьи в 1877 году, он прожил здесь до самой смерти в 1918 году. Часть собранной князем коллекции после революции и гражданской войны была перемещена в местный музей искусства, а все остальное признано утраченным.

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21 декабря 2018© Ньюстюб
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