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21:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рублей

В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рублей. Об этом сообщает портал «Панорама», отслеживающий новости Ростовской области.

По его информации, за поддержкой в администрацию обратилась многодетная семья, в которой детей воспитывает один родитель. Чиновники рассмотрели заявку и решили выделить материальную помощь. «В соответствии с областным законом (…) назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц», — говорится в их ответе. Дополнительно из бюджетных средств города семье было решено выделить тысячу рублей.

Размер помощи вызвал волну возмущения. Юрист Юрий Заблоцкий на своей странице в Instagram назвал это «федеральной программой по профилактике ожирения».

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Издание также называет предложение чиновников «щедростью», поражающей воображение. В сети теперь гадают, на что семья потратит свалившееся на нее «богатство», отмечает портал.

Ранее в январе депутату Гордумы Читы Екатерине Борисовой пришлось оправдываться за слова об отключении на ночь свет малоимущим гражданам.

В конце 2018-го губернатор Ростовской области Василий Голубев приоритетом развития региона назвал рост качества жизни людей.

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