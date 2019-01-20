Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рублей

По его информации, за поддержкой в администрацию обратилась многодетная семья, в которой детей воспитывает один родитель. Чиновники рассмотрели заявку и решили выделить материальную помощь. «В соответствии с областным законом (…) назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц», — говорится в их ответе. Дополнительно из бюджетных средств города семье было решено выделить тысячу рублей.