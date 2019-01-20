В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

Источник: РИА "Новости"

По словам представителей ведомства, протестировать новую систему решили на самых массовых и социально значимых услугах, оказание которых возможно и без участия заявителя. В случае успешного внедрения новшества их перечень планируется расширить.

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в Центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов. При этом гражданам необходимо написать заявление и приложить к нему ряд документов.

Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года свыше 60% россиян воспользовались электронными сервисами государственных и муниципальных услуг. Наибольший интерес отмечается среди жителей Московской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Татарстан.