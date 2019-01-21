«Пусть у вас полежит!» Останки красноармейца ВОВ три года хранятся в гараже

Корреспондент АиФ.ru выяснил, почему морской пехотинец, геройски павший 76 лет назад на высоте у хутора Копани, никак не может найти свой последний земной приют.

Последний бой морпеха Рудакова

Поисковик Геннадий Савогиров выносит из гаража мешок с надписью «47 жетон 25.12.15». В полиэтиленовом пакете находятся прах бойца и его вещи, найденные рядом с ним, — противогаз, коробка для патронов, ключ от винтовки для разборки и смазки оружия, пуговицы со звездой от гимнастёрки. Текст на мешке означает, что бойца нашли 47-м по счету 25 декабря 2015 года.

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Крупное захоронение советских моряков 102-й бригады морской пехоты поисковики обнаружили три года назад у деревни Копани Неклиновского района Ростовской области. Высота называется Соленая. Тела были наспех присыпаны землей.

«Бой случился предположительно 26—28 марта 1942 года, — рассказывает руководитель поискового движения в Таганроге Игорь Третьяков. — Об этой кровопролитной схватке на высоте Соленой история практически ничего не знает. В эти дни Советская Армия предприняла попытку освободить Таганрог от немцев. Здесь на линии “Миус-фронта” шли ожесточенные сражения. Моряки пошли в атаку, они были налегке, обвешены боекомплектами, гранатами по 15 штук на каждом, на винтовках пристегнуты штыки».

В пользу версии наступления говорит тот факт, что вокруг погибших не было гильз, то есть они не успели укрепиться на высоте. Роту вели вперед три офицера — это определили по запчастям биноклей у них.

Враг был хорошо готов к нападению и открыл ответный огонь. Бойцы залегли и стали бегло окапываться, но их накрыло минометным огнём фашистов.

Сектор высоты немцы хорошо пристреляли, поэтому Рудакову мина попала точно в ноги. Морпех погиб мгновенно. После боя он и его товарищи так и остались лежать в своих земляных ячейках. Погибших не забрали, а засыпали землей — сделали это немцы или гражданское население.

«Всего откопали 47 человек. Нашли 4 жетона, содержимое которых удалось прочитать и точно узнать фамилии, — рассказал Игорь Третьяков. — Жетоны вскрыли и распознали полицейские экспертного бюро города Таганрога. Благодаря им стали известны имена героев».

«Он мне как родной дед!»

Три солдата оказались из Краснодарского края, два из них захоронены по месту их призыва на войну. Это — Василий Евстафьевич Варавкин (Усть-Лабинский район), Хрисон Михайлович Межевикин (Кропоткинский район). Для доставки останков к месту захоронения, в соседний край, администрация Неклиновского района выделила автобус.

На захоронении Василия Варавкина в Усть-Лабинском районе присутствовал предприниматель, у которого на войне без вести пропал дед. Мужчина решил за свои деньги установить памятник Варавкину. «Пусть он мне будет как родной дед, а сыну моему — как родной прадед», — сказал местный житель.

Артема Степановича Мазницина (Кущевский район) по просьбе родственников захоронили в Ростове-на-Дону рядом с умершими членами его семьи.

У четвертого солдата удалось прочитать только фамилию — «Рудаков». В записке жетона написано: «РСФСР, Ростов-на-Дону, Лермонтовский 77, квартира 2».

Так и лежит три года в гараже

Почему же морпех из Ростова-на-Дону до сих пор не похоронен?

Поисковик Игорь Третьяков считает, что виной всему волокита и бюрократия.

«По закону, останки найденных тел мы должны передать в военкомат по акту, — рассказал поисковик. — Дальше местная администрация должна заниматься отправкой их к месту перезахоронения. Но на самом деле на полях так заведено, что останки военкомат не забирает, кости всегда у нас хранились. Есть негласная просьба военкомата: пусть они пока у вас полежат».

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Всех неопознанных бойцов с высоты Соленой похоронили с почестями, в братской могиле, недалеко от места боя. А морпеха Рудакова хоронить пока не стали: поскольку он был опознан, поисковики надеялись, что найдутся родственники военного.

Игорь Третьяков категорически против захоронения Рудакова в братской могиле: «Этого солдата должны похоронить на родине, в Ростове-на-Дону, как того требует закон. И он должен лежать не в братской могиле, ведь его личность установили». Он добавляет: «Я так и не добился от военкомата или городских властей, чтобы его похоронили как героя».

В настоящий момент поисковик Третьяков продолжает переписываться с областным военкоматом, устанавливая имя и отчество военного, а предложений от Ростова-на-Дону на перезахоронение не поступало.

Таганрожец Третьяков считает, что уполномоченные органы специально затягивают расследование по поиску настоящего имени и отчества красноармейца.

«Пытался получить полный список 102-й морской бригады, ведь я сам морской пехотинец и мне это близко по духу, но Министерство обороны отказало в выдаче информации», — говорит поисковик.

У местной администрации — другой взгляд на проблему

«У меня был разговор с местным военкомом, — комментирует заместитель главы администрации Неклиновского района Ростовской области Александр Третьяков. — У них есть место, где они согласны разместить останки воина, поэтому для меня остается загадкой, почему солдат ещё не похоронен. Поисковик обязан сдать останки, почему он этого не делает большой вопрос».

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Недавно поисковику Третьякову пришла повестка из полиции. Правоохранительные органы требуют у таганрожца объяснений: по каким причинам останки еще не захоронены. Представители областного военкомата попросили прокуратуру проверить, законно ли хранить останки человека в гараже.

Третьяков утверждает, что передаст их, как только администрация создаст подходящие для захоронения условия.

Подвиг Рудакова увековечат в школе

Все это время поисковики искали родственников Рудакова, но никого в живых найти не удалось. По данным военкомата найдено четыре Рудакова, самый вероятный — это Федор Тихонович, 1917 года рождения. То есть предположительно морпех погиб в возрасте 25 лет.

На поиски следов героя откликнулись в школе № 43 Ростова-на-Дон, куда красноармеец, скорее всего, ходил. Здесь учились Рудаковы, в том числе в 1946 году девочка Рудакова — она может быть сестрой морпеха. Учился в 4-м классе в 1948 году и Рудаков Владимир Викторович — возможно, его сын.

Педагоги 43-й ростовской школы выразили желание принять в школьный музей ВОВ личные вещи морпеха. Это его каска, саперная лопатка, ложка, пенал для патронов, масленка, жетон, две монеты, пуговицы со звездой.