Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США нанесли "сокрушительный удар" по России
Как китайцы укладывают рельсы для скоростной магистрали (видео)
Старшая дочь Игоря Николаева обучает 3-летнюю сестру музыке
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
На Урале капремонт сдуло с дома ветром
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
У купающихся в проруби россиян угнали машину с ребенком
Татьяна Навка с 4-летней дочкой надели одинаковые платья
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
Назван главный претендент на участие в «Евровидении» от России
«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ
Худшая команда НХЛ размбобила «Вашингтон»
Удобно ли вам, девицы: 6 звезд с очень длинными ногтями
Эмма Стоун, Джейн Фонда и Констанс Ву блистали на светском рауте
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
На Урале капремонт сдуло с дома ветром
Фоторепортажи
20Взрыв газа в Магнитогорске
16От Путятина до Путина
04:40 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые воссоздали первичную материю Вселенной

Российские и финские физики обнаружили необычные квантовые структуры внутри сверхтекучего жидкого гелия-3 — самой холодной жидкости на Земле.

Источник: AP 2019

Российские и финские физики обнаружили необычные квантовые структуры внутри сверхтекучего жидкого гелия-3 — самой холодной жидкости на Земле. По своим свойствам они напоминают первичную материю Вселенной, говорится в журнале Nature Communications, передает сетевое издание m24.ru.

По словам одного из исследователей, изначально предполагалось, что эти структуры пропадут после того, как жидкость сделают еще более холодной. Оказалось, что если охладить гелий до половины милликельвина, они выживают и превращаются в нетопологическую стену.

В начале своего существования Вселенная была заполнена жидкостью из различных субатомных частиц, взаимодействовавших друг с другом на квантовом уровне.

Эта первичная материя мироздания, так называемая кварково-глюонная плазма, сейчас не существует. Объясняется это тем, что в момент Большого взрыва в природе существовали гигантские температуры и энергии, которых сейчас нет.
Читайте также
Найдено новое объяснение появления всего сущего

Около десяти лет назад физики выяснили, что такие условия можно воспроизвести, если сталкивать достаточно тяжелые ионы друг с другом при помощи мощных ускорителей частиц. Причем они были уверены, что другим способом «квагму» получить или изучить невозможно.

Теперь же ученым из университета Аалто и Института теоретической физики РАН в Москве удалось выяснить, что аналоги первичной материи Вселенной можно получить не нагревая, а охлаждая исходный материал.

Во время исследования гелий-3 по мере дальнейшего охлаждения несколько раз переживал фазовые переходы — он резко менял свою структуру и свойства, поскольку характер взаимодействия между его атомами менялся из-за падения температуры.

 Мария Шукшина: за ложь в «Пусть говорят» дочери заплатили 2 млн
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
СМИ: Япония согласилась на часть Курильских островов
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты
Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рублей
Ценности Романовых стоимостью в $1 млн нашли в Ташкенте
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
ФРГ не видит оснований для препятствования «Северному потоку-2»
Юная ученица Плющенко выполнила прыжок в три с половиной оборота
Спорт
Такого Билялетдинова вы не видели! Для этого и нужны Матчи звезд В Казани кайфовал даже самый серьезный тренер страны
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
История россиянки о жизни в Греции
Популярные темы на «Детях»
Квартира дочери 786
Муж съедает всё самое вкусное. И вообще всё съедает. 691
Часть квартиры дочери 204
Что делать,если хочется ЖРАТЬ?.... ((( 142
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь