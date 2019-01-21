Ученые воссоздали первичную материю Вселенной

Источник: AP 2019

Российские и финские физики обнаружили необычные квантовые структуры внутри сверхтекучего жидкого гелия-3 — самой холодной жидкости на Земле. По своим свойствам они напоминают первичную материю Вселенной, говорится в журнале Nature Communications, передает сетевое издание m24.ru.

По словам одного из исследователей, изначально предполагалось, что эти структуры пропадут после того, как жидкость сделают еще более холодной. Оказалось, что если охладить гелий до половины милликельвина, они выживают и превращаются в нетопологическую стену.

В начале своего существования Вселенная была заполнена жидкостью из различных субатомных частиц, взаимодействовавших друг с другом на квантовом уровне.

Эта первичная материя мироздания, так называемая кварково-глюонная плазма, сейчас не существует. Объясняется это тем, что в момент Большого взрыва в природе существовали гигантские температуры и энергии, которых сейчас нет.

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Около десяти лет назад физики выяснили, что такие условия можно воспроизвести, если сталкивать достаточно тяжелые ионы друг с другом при помощи мощных ускорителей частиц. Причем они были уверены, что другим способом «квагму» получить или изучить невозможно.

Теперь же ученым из университета Аалто и Института теоретической физики РАН в Москве удалось выяснить, что аналоги первичной материи Вселенной можно получить не нагревая, а охлаждая исходный материал.