Самое популярное физическое упражнение оказалось опасным

Источник: AP 2019

Отмечается, что скручивание может привести к таким тяжелым травмам, что пациенты вообще на какое-то время могут потерять способность двигаться.

Речь идет преимущественно о повреждениях позвоночника в поясничной области: напряженные и слишком сжатые мышцы могут подтянуть поясницу вперед, а таз в то же время вывернуть назад, что и вызывает травму и довольно болезненную.

Доктора советуют заменить скручивания на планку, которая тоже помогает привести мышцы живота в форму. При этом упражнении позвоночник находится в естественном положении, и оно, по их словам, эффективнее. Так уже поступили в американской армии: в 2015 году там отказались от скручиваний и перешли на более безопасные планки.