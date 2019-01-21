Источник: Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
Собеседник агентства сообщил также, что скафандр «Орлан-МКС» доработают для использования женщинами.
Собеседник агентства сообщил также, что скафандр «Орлан-МКС» доработают для использования женщинами.
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госкорпорация «Роскосмос» в инициативном порядке сформирует отряд
«Будет сформирован полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин — специалистов
Собеседник добавил, что существующий скафандр «Орлан-МКС» будет доработан для использования женщинами.
«На скафандр будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ в рамках внекорабельной деятельности, в частности за бортом МКС, но не только», — сказал источник. Он добавил, что работы над «электроприводами для “рук” “Орлана” уже ведутся».
Источник добавил, что руководство госкорпорации собиралось объявить о создании женского отряда в понедельник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), «но неизвестно, сохранились ли эти планы». 21 января ЦПК состоится торжественная встреча экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда, которые вернулись на Землю 4 октября 2018 года на корабле «Союз МС-08».
Женщины не попали в отряд космонавтов в рамках нового набора, который завершился летом 2018 года. Некоторые специалисты позже объяснили это особенностями национального менталитета и меньшим желанием женщин стать космонавтами. Набор был открытый: попытать счастье мог любой гражданин РФ не старше 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Были отобраны кандидаты в космонавты только мужчины.
За все время из СССР и России полет в космос смогли совершить лишь четыре женщины — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для сравнения: коллеги из NASA до сегодняшнего дня отправили в космос 47 женщин, то есть почти в 12 раз больше.