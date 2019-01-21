В России температура упадет до минус 30 градусов и ниже

Но уже со вторника, 22 января, как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ночью столбики термометров опустятся до минус 12−17 градусов, днем будет минус 9−14, возможен небольшой снег.

23 января тоже небольшой снег, ночью до минус 20 градусов. Днем минус 10−15 градусов. Такая погода сохранится до конца следующей недели — вплоть до выходных. Это на пять градусов холоднее нормы, отметила синоптик.

А на юге Центрального округа днем от минус 1 до минус 8. Возможен небольшой снег. В Тамбовской области ветрено, небольшой мокрый снег, до плюс 2 градусов. Такая же погода в Воронежской области.

В Белгородской и Курской областях днем ноль-минус 5 градусов.

С Баренцева моря будет распространяться холодный арктический воздух. На крайнем северо-западе уже похолодало. В Мурманской области установилась температура ниже климатической нормы: в течение суток минус 17−22 градуса. При прояснениях — минус 27- 32 градуса. Местами небольшой снег.

На севере европейской территории тоже морозно. В Вологодской области небольшой снег: в течение суток минус 11−16 градусов.

В Архангельской области местами небольшой снег, туман. Минус 23 ночью, при прояснениях минус 30. Днем минус 11−16 градусов. В Коми минус 17−22 градуса, при прояснениях до минус 30 градусов. Днем минус 10−15 градусов. Небольшой снег.

На северо-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях — тоже холодно. Ночью минус 9−14 градусов, местами до минус 19. В отдельных районах минус 25. Днем около минус 10 градусов. В Карелии еще холоднее: днём минус 12−17 градусов, местами минус 23. Небольшой снег. А вот Калининградскую область похолодание не затронет. Здесь, наоборот, оттепель до плюс 2 градусов. А ночью до минус 6 градусов.

На юге европейской территории — в Ростовской, Волгоградской областях, в Краснодарском крае — в понедельник осадки в виде снега и дождя, туман, ветрено, гололед. В Волгоградской области — метель. Днем ноль -плюс 5 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее плюс 8−12 градусов. На Черноморском побережье местам до плюс 13 градусов.

На севере Поволжья кратковременный снег и слабая метель. Днем минус 5−12 градусов. На дорогах накат и гололедица. В среднем Поволжье гололедица, днем ноль -минус 5 градусов. Ночью до минус 12 градусов.

На юг Урала — Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области — нагрянут циклоны. Поэтому начало недели будет снежным. В начале недели минус 8−13 градусов. В середине неделе похолодание продолжится — столбики термометров даже днем будут опускаться до минус 19 градусов. А ночью до минус 25 градусов.

Юго-запад Сибирского округа — Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области — ждет ослабление морозов. Днем минус 3−8, ночью минус 11−16 градусов. Но это продлится недолго — со вторника начнется постеленное понижение температуры. К середине недели ночью −16…−21 и днем −9…−14.

Местами будет снег с порывистым ветром. И возможна слабая метель.

На юго-востоке Сибирского округа — Забайкалье, Иркутской области и центральных и южных районах Красноярского края — температура в первой половине недели примерно одинаковая. По ночам минус 21−26 градусов, а днем минус 10−15 градусов.