В России температура упадет до минус 30 градусов и ниже
В центральных областях наступившая неделя начинается со слабого мороза: в течение суток ожидается минус 6−11 градусов. Это касается и столичного региона.
В центральных областях наступившая неделя начинается со слабого мороза: в течение суток ожидается минус 6−11 градусов. Это касается и столичного региона.
Но уже со вторника, 22 января, как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ночью столбики термометров опустятся до минус 12−17 градусов, днем будет минус 9−14, возможен небольшой снег.
23 января тоже небольшой снег, ночью до минус 20 градусов. Днем минус 10−15 градусов. Такая погода сохранится до конца следующей недели — вплоть до выходных. Это на пять градусов холоднее нормы, отметила синоптик.
А на юге Центрального округа днем от минус 1 до минус 8. Возможен небольшой снег. В Тамбовской области ветрено, небольшой мокрый снег, до плюс 2 градусов. Такая же погода в Воронежской области.
В Белгородской и Курской областях днем
С Баренцева моря будет распространяться холодный арктический воздух. На крайнем
На севере европейской территории тоже морозно. В Вологодской области небольшой снег: в течение суток минус 11−16 градусов.
В Архангельской области местами небольшой снег, туман. Минус 23 ночью, при прояснениях минус 30. Днем минус 11−16 градусов. В Коми минус 17−22 градуса, при прояснениях до минус 30 градусов. Днем минус 10−15 градусов. Небольшой снег.
На
На юге европейской территории — в Ростовской, Волгоградской областях, в Краснодарском крае — в понедельник осадки в виде снега и дождя, туман, ветрено, гололед. В Волгоградской области — метель. Днем ноль -плюс 5 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее плюс 8−12 градусов. На Черноморском побережье местам до плюс 13 градусов.
На севере Поволжья кратковременный снег и слабая метель. Днем минус 5−12 градусов. На дорогах накат и гололедица. В среднем Поволжье гололедица, днем ноль -минус 5 градусов. Ночью до минус 12 градусов.
На юг Урала — Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области — нагрянут циклоны. Поэтому начало недели будет снежным. В начале недели минус 8−13 градусов. В середине неделе похолодание продолжится — столбики термометров даже днем будут опускаться до минус 19 градусов. А ночью до минус 25 градусов.
Местами будет снег с порывистым ветром. И возможна слабая метель.
На
На юге Дальнего Востока морозы — днем минус 15 градусов. Ночью минус 23−28 градусов. Самые низкие температуры в Якутии и континентальных районах Магаданской области — ночью до минус 50 градусов.