Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
В России закрывается старейшая сеть магазинов электроники
Магазинные чеки оказались опасны
Удобно ли вам, девицы: 6 звезд с очень длинными ногтями
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Аршавин впервые за долгое время встретился с детьми от Барановской
Старшая дочь Игоря Николаева обучает 3-летнюю сестру музыке
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Биатлонисты Поварницын и Латыпов выступят на этапе в Антхольце
Худшая команда НХЛ разбомбила «Вашингтон»
Удобно ли вам, девицы: 6 звезд с очень длинными ногтями
Эмма Стоун, Джейн Фонда и Констанс Ву блистали на светском рауте
Странные автоаксессуары, которые можно купить на «Алиэкспрессе»
Регистрация авто: грядут кардинальные изменения
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Город в Италии объявил распродажу домов за 1 евро
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Омским школьникам построили горку с выездом прямо в забор

Кататься там очень опасно.

Ледяную горку построили на территории Лицея № 66, расположенного на улице Рабиновича в центре Омска. Горожане опубликовали фото горки в социальных сетях, на снимках видно, что съезжать с горки дети должны прямиком в железный забор, который огораживает территорию школы от проезжей части.

Многие омичи поддержали строителей, аргументируя это тем, что дети, которые катятся с горки хотя бы не выезжают на проезжую часть.

— Это лучше, чем на дорогу под колеса, — пишут они.

Другие же горожане сильно возмущены. Скатившись с такой горки и ударившись о железный забор, можно получить серьезные травмы. Особенно опасно могут травмироваться малыши, которые не понимают, как нужно затормозить.

 Семейный психолог Людмила Петрановская: Оставьте подростку право на ошибку
Буллит Билла: «Матч звезд»-2019 выиграл Дивизион Чернышова
В Японии ожидают с тревогой переговоров Путина и Абэ
Самое популярное физическое упражнение оказалось опасным
Власти предложили увеличить премии некурящим сотрудникам
В Россию придут 30-градусные морозы
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты
Бойца UFC ограбили прямо во время турнира
Продукты со скидкой изымают из перепродажи
Спорт
Такого Билялетдинова вы не видели! Для этого и нужны Матчи звезд В Казани кайфовал даже самый серьезный тренер страны
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
15 современных детективных сериалов про СССР Истории про советских преступников не перестают привлекать авторов российских телесериалов. Перед вами — современные многосерийные детективы, в красках рассказывающие о борьбе с преступностью в недалеком прошлом
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с третьей беременностью Телеведущая вышла в свет в наряде, подчеркнувшим округлившуюся фигуру (фото)
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь