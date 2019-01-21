Ярмольник считает, что почетные звания не прибавляют актерам уважения
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почетные звания, такие как «Заслуженный артист России» и «Народный артист России», не добавляют актерам уважения и не дают им
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почетные звания, такие как «Заслуженный артист России» и «Народный артист России», не добавляют актерам уважения и не дают им
В 1994 году Ярмольник отказался от звания «Заслуженный артист России», а накануне 50-летия — от звания «Народного артиста». Объясняя свое решение, актер отметил, что отказывался от званий потому, что не относится «к ним с уважением, они слишком обезличены сейчас».
Ярмольник добавил, что «сегодня эти звания носит невероятное количество артистов». Он привел в пример московские театры, где каждый второй — народный артист. «На мой взгляд, это не прибавляет ни уважения, ни знака качества», — сказал собеседник агентства.
«Это не дает тебе право больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте, — пошутил актер. — При советской власти, когда театр ехал на гастроли, народных артистов выделяли на афишах красным цветом, они летали в
«Я все равно не могу сравнить современных народных артистов с Юрием Яковлевым, с Евстигнеевым, Табаковым, Ульяновым, Гриценко», — добавил Ярмольник.
При этом актер подчеркнул, что в его позиции нет протеста или обиды.
«Абсолютно спокойное отношение, никакого демарша нет, — сказал он. — Повторю: у актера должно быть имя, а не звание. Еще хорошо, когда один артист отличается от другого суммой гонорара. Вот это и есть показатель уважения, любви и твоей исключительности».
«Проработав в этом театре много лет, понял, что звания в нашей стране мало что значат, — пояснил Ярмольник. — Неслучайно в Америке нет звания “Народный артист Соединенных Штатов”. Чтобы долго не объяснять — Владимир Высоцкий был просто артистом. Не заслуженным и не народным».
Из биографии Ярмольника
Леонид Ярмольник родился в Приморском крае 22 января 1954 года. В 1976 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был приглашен в Театр на Таганке, где проработал восемь лет. Известность Ярмольнику принесла телепередача «Вокруг смеха», где он выступил с этюдом «Цыпленок табака». Позднее он много работал на телевидении, вел собственные программы, выступал членом жюри в играх КВН.
Ярмольник дебютировал в кинематографе, снявшись в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Он много работал с режиссером Аллой Суриковой, вместе они сделали картины «Чокнутые», «Ищите женщину», «Московские каникулы».
Одна из самых сложных работ артиста — последний фильм Алексея