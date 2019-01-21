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09:26 (мск), источник: ТАСС

Ярмольник считает, что почетные звания не прибавляют актерам уважения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почетные звания, такие как «Заслуженный артист России» и «Народный артист России», не добавляют актерам уважения и не дают им какого-то «знака качества». Такое мнение выразил актер, телеведущий и продюсер Леонид Ярмольник в интервью ТАСС накануне своего 65-летия.

Источник: РИА "Новости"

В 1994 году Ярмольник отказался от звания «Заслуженный артист России», а накануне 50-летия — от звания «Народного артиста». Объясняя свое решение, актер отметил, что отказывался от званий потому, что не относится «к ним с уважением, они слишком обезличены сейчас».

Ярмольник добавил, что «сегодня эти звания носит невероятное количество артистов». Он привел в пример московские театры, где каждый второй — народный артист. «На мой взгляд, это не прибавляет ни уважения, ни знака качества», — сказал собеседник агентства.

«Это не дает тебе право больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте, — пошутил актер. — При советской власти, когда театр ехал на гастроли, народных артистов выделяли на афишах красным цветом, они летали в бизнес-классе, жили в номерах “люкс”. Хоть какой-то прок был от званий».

Он считает, что «артиста должны знать по имени и в лицо». Также актер убежден, что звания сегодня — не показатель мастерства.

«Я все равно не могу сравнить современных народных артистов с Юрием Яковлевым, с Евстигнеевым, Табаковым, Ульяновым, Гриценко», — добавил Ярмольник.

При этом актер подчеркнул, что в его позиции нет протеста или обиды.

«Абсолютно спокойное отношение, никакого демарша нет, — сказал он. — Повторю: у актера должно быть имя, а не звание. Еще хорошо, когда один артист отличается от другого суммой гонорара. Вот это и есть показатель уважения, любви и твоей исключительности».

Артист напомнил, что после театрального училища имени Щукина попал к Юрию Любимову в Театр на Таганке.

«Проработав в этом театре много лет, понял, что звания в нашей стране мало что значат, — пояснил Ярмольник. — Неслучайно в Америке нет звания “Народный артист Соединенных Штатов”. Чтобы долго не объяснять — Владимир Высоцкий был просто артистом. Не заслуженным и не народным».

Из биографии Ярмольника

Леонид Ярмольник родился в Приморском крае 22 января 1954 года. В 1976 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был приглашен в Театр на Таганке, где проработал восемь лет. Известность Ярмольнику принесла телепередача «Вокруг смеха», где он выступил с этюдом «Цыпленок табака». Позднее он много работал на телевидении, вел собственные программы, выступал членом жюри в играх КВН.

Ярмольник дебютировал в кинематографе, снявшись в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Он много работал с режиссером Аллой Суриковой, вместе они сделали картины «Чокнутые», «Ищите женщину», «Московские каникулы».

Одна из самых сложных работ артиста — последний фильм Алексея Германа-старшего «Трудно быть Богом», где он сыграл главную роль. Всего актер снялся более чем в 60 кинокартинах.

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