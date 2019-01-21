Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Список странных подарков домашним животным
Странные автоаксессуары, которые можно купить на «Алиэкспрессе»
40 антистрессовых фото кошек
Племянница Скрипаля рассказала о его смерти
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» 30 лет не общался с сыном
Виктория Лопырева объяснила, почему решила рожать в США
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
«Осложнили»: Кремль на слова Японии о Курилах
Ответ главы «Почты России» о квартире в 400 кв. м
Странные автоаксессуары, которые можно купить на «Алиэкспрессе»
Регистрация авто: грядут кардинальные изменения
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
10:19 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили работодателям увеличить премии некурящим сотрудникам

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с Агентством городских новостей «Москва» выразил мнение, что работодателям стоит задуматься о выплате премий в большем размере некурящим сотрудникам.

Источник: РИА Новости

По его словам, необходим дифференцированный подход, поскольку некурящие работники больше времени тратят на выполнение своих непосредственных обязанностей по сравнению с теми, кто часто уходит с рабочего места, чтобы покурить.

Один сотрудник 10 раз в день сходит покурить, а для этого надо выйти из здания, покурить, вернуться — в сумме он тратит на курение в течение дня около часа. А другой сидит-работает.
Ярослав Нилов
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике

«Конечно, тому, кто сидит-работает — ему премия должна быть больше, исходя из того, что он больше времени тратит на выполнение своих должностных обязанностей, а другой ходит-прохлаждается, курит. Да, он имеет на это право, но от этого рабочий процесс страдает».

Размер премиальных выплат может зависеть от различных признаков, напомнил Нилов.

Читайте также:

 Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке
Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел 'Газпром' наказать
В Японии ожидают с тревогой переговоров Путина и Абэ
Самое популярное физическое упражнение оказалось опасным
В Россию придут 30-градусные морозы
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты
Бойца UFC ограбили прямо во время турнира
Продукты со скидкой изымают из перепродажи
Спорт
Такого Билялетдинова вы не видели! Для этого и нужны Матчи звезд В Казани кайфовал даже самый серьезный тренер страны
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
15 современных детективных сериалов про СССР Истории про советских преступников не перестают привлекать авторов российских телесериалов. Перед вами — современные многосерийные детективы, в красках рассказывающие о борьбе с преступностью в недалеком прошлом
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с третьей беременностью Телеведущая вышла в свет в наряде, подчеркнувшим округлившуюся фигуру (фото)
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь