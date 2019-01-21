В Госдуме предложили работодателям увеличить премии некурящим сотрудникам

По его словам, необходим дифференцированный подход, поскольку некурящие работники больше времени тратят на выполнение своих непосредственных обязанностей по сравнению с теми, кто часто уходит с рабочего места, чтобы покурить.
Один сотрудник 10 раз в день сходит покурить, а для этого надо выйти из здания, покурить, вернуться — в сумме он тратит на курение в течение дня около часа. А другой сидит-работает.
Ярослав НиловГлава комитета Госдумы по труду и соцполитике
«Конечно, тому, кто сидит-работает — ему премия должна быть больше, исходя из того, что он больше времени тратит на выполнение своих должностных обязанностей, а другой ходит-прохлаждается, курит. Да, он имеет на это право, но от этого рабочий процесс страдает».
Размер премиальных выплат может зависеть от различных признаков, напомнил Нилов.