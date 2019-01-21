В Госдуме предложили работодателям увеличить премии некурящим сотрудникам

По его словам, необходим дифференцированный подход, поскольку некурящие работники больше времени тратят на выполнение своих непосредственных обязанностей по сравнению с теми, кто часто уходит с рабочего места, чтобы покурить.

Один сотрудник 10 раз в день сходит покурить, а для этого надо выйти из здания, покурить, вернуться — в сумме он тратит на курение в течение дня около часа. А другой сидит-работает.