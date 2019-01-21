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11:46 (мск), источник: RTVi

Анатолий Чубайс — Марии Захаровой: спросите про ваучер у мамы и папы

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс посоветовал официальному представителю МИД России Марии Захаровой «спросить про ваучер у мамы и папы». И заявил, что ни в одном из правительств, в которых он работал, «не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников». Об этом Чубайс написал на своей странице в фейсбуке.

Источник: Reuters

Так Чубайс ответил на вопрос Захаровой о том, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», который она 19 января задала на своей странице в фейсбуке.

«Хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — добавила Захарова. Она также отметила, что «Россия — богатейшая страна».

Чубайс ответил, что «уже более двадцати лет назад ушел из Правительства» и больше «госслужащим не является». При этом глава «Роснано» напомнил, что когда «мы начинали» в 1991 году, экономика страны была в упадке: «средняя зарплата <…> 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населениями банкротом».

Мы в Петербурге на заседании Исполкома обсуждали — хватит мяса городу на двое суток или все-таки на четверо.
Анатолий Чубайс 
глава «Роснано»

Глава «Роснано» также отметил, что «начав с этой точки строительство и государства, и экономики <…> мы конечно же совершили много ошибок». «Тем не менее, когда вы [Захарова] начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», — написал Чубайс. По его мнению, это не могло «получится само по себе», а только «благодаря созданной в стране рыночной экономике».

«Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырех или пяти составах Правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами», — добавил Чубайс.

А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой — я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно — видимо еще одна из моих ошибок.
Анатолий Чубайс
глава «Роснано»

Захарова попросила ответить Чубайса после его выступления на Гайдаровском форуме. Там глава «Роснано» высказал мнение о том, что богатые должны платить за электричество больше, чем бедные, чтобы экономика России стала менее «энергорасточительной». При этом он добавил, что «Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». «Электроэнергия — это товар, без которого современная жизнь невозможна. С плеча с ходу взять и решить задачу повышения цены неправильно», — пояснил он.

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