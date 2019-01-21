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11:19 (мск), источник: Известия

Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях

Местные жители опасаются последствий начатой властями операции.

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AP 2019
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В Элевсинском заливе, неподалеку от Пирея — главного греческого порта, началась операция по подъему и утилизации затонувших кораблей.

AP 2019
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Более полусотни заброшенных грузовых и пассажирских судов десятилетиями лежат на дне залива, отравляют его воды и создают опасности для судоходства.

AP 2019
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Эти затонувшие суда называют экологической бомбой — из некоторых до сих пор вытекает нефть.

AP 2019
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Процесс осложняется тем, что владельцами судов являются частные лица, их наследники, компании, зарегистрированные в разных регионах — от Греции до Маршалловых островов, Великобритании и Гондураса. Часть из них обанкротилась, некоторые уже невозможно найти.

AP 2019
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В этой ситуации, чтобы начать работы по утилизации, греческие власти вынуждены объявлять брошенные корабли государственной собственностью.

AP 2019
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После этого компании, занимающиеся утилизацией, разбирают и вывозят то, что осталось от кораблей.

AP 2019
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Работы производятся бесплатно в обмен на возможность сдать добытое на металлолом.

AP 2019
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Еще две проблемы, с которой столкнулись греческие власти, — отсутствие лицензированных верфей в этом районе и недовольство местных жителей.

AP 2019
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Обитатели этих мест опасаются возможного загрязнения окружающей среды, которое может случиться во время подъема и демонтажа крупных судов.

AP 2019
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«Это многолетняя проблема, которую мы сейчас решаем. Мы пытаемся в очень короткие сроки и с огромными бюрократическими и юридическими препятствиями вывезти все корабли из этого района», — сказал Харалампос Гаргаретас, исполнительный директор администрации порта Элевсина.

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