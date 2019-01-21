Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях

«Это многолетняя проблема, которую мы сейчас решаем. Мы пытаемся в очень короткие сроки и с огромными бюрократическими и юридическими препятствиями вывезти все корабли из этого района», — сказал Харалампос Гаргаретас, исполнительный директор администрации порта Элевсина.