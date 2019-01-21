Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
Местные жители опасаются последствий начатой властями операции.
Местные жители опасаются последствий начатой властями операции.
В Элевсинском заливе, неподалеку от Пирея — главного греческого порта, началась операция по подъему и утилизации затонувших кораблей.
Более полусотни заброшенных грузовых и пассажирских судов десятилетиями лежат на дне залива, отравляют его воды и создают опасности для судоходства.
Эти затонувшие суда называют экологической бомбой — из некоторых до сих пор вытекает нефть.
Процесс осложняется тем, что владельцами судов являются частные лица, их наследники, компании, зарегистрированные в разных регионах — от Греции до Маршалловых островов, Великобритании и Гондураса. Часть из них обанкротилась, некоторые уже невозможно найти.
В этой ситуации, чтобы начать работы по утилизации, греческие власти вынуждены объявлять брошенные корабли государственной собственностью.
После этого компании, занимающиеся утилизацией, разбирают и вывозят то, что осталось от кораблей.
Работы производятся бесплатно в обмен на возможность сдать добытое на металлолом.
Еще две проблемы, с которой столкнулись греческие власти, — отсутствие лицензированных верфей в этом районе и недовольство местных жителей.
Обитатели этих мест опасаются возможного загрязнения окружающей среды, которое может случиться во время подъема и демонтажа крупных судов.
«Это многолетняя проблема, которую мы сейчас решаем. Мы пытаемся в очень короткие сроки и с огромными бюрократическими и юридическими препятствиями вывезти все корабли из этого района», — сказал Харалампос Гаргаретас, исполнительный директор администрации порта Элевсина.