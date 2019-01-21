Мединский предсказал всемирный переход на интернет «по паспорту»

И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет «по паспорту», — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни.
Владимир Мединский министр культуры России
Он подчеркнул, что интернет не входит в зону компетенции Минкультуры. «Это просто мой личный прогноз, — пояснил министр.— Вы меня спросили про показы в интернете (фильмов.— “Ъ”), я отвечаю: в скором времени вход в интернет будет через персональный ID. А уж то, что регистрация и выпуск продуктов будет только через ID, это сто процентов».
Министр назвал системным вопросом введение интернета в общее законодательное поле. «Интернет — непростая среда, — сказал Владимир Мединский.— Там нет готовых решений. Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах интернета за всеми нарушителями — неэффективное решение».
Напомним, «закон Яровой» и расширение института блокировки интернет-сайтов в России оказались недостаточными для обеспечения безопасности пользователей. В нацпроект «Цифровая экономика», на который из госбюджета планируется потратить 1,1 трлн руб., включены другие инициативы, в том числе идентификации пользователей интернета.