Мединский предсказал всемирный переход на интернет «по паспорту»

И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет «по паспорту», — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни.

Владимир Мединский министр культуры России