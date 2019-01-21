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12:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Мединский предсказал всемирный переход на интернет «по паспорту»

Доступ в интернет по всему миру в будущем будет осуществляться через персональный идентификатор, «по паспорту», заявил министр культуры России Владимир Мединский в интервью ТАСС. По его словам, сейчас интернет — «излишне свободная» зона, нуждающаяся в регулировании.

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет «по паспорту», — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни.
Владимир Мединский
министр культуры России
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Он подчеркнул, что интернет не входит в зону компетенции Минкультуры. «Это просто мой личный прогноз, — пояснил министр.— Вы меня спросили про показы в интернете (фильмов.— “Ъ”), я отвечаю: в скором времени вход в интернет будет через персональный ID. А уж то, что регистрация и выпуск продуктов будет только через ID, это сто процентов».

Министр назвал системным вопросом введение интернета в общее законодательное поле. «Интернет — непростая среда, — сказал Владимир Мединский.— Там нет готовых решений. Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах интернета за всеми нарушителями — неэффективное решение».

Напомним, «закон Яровой» и расширение института блокировки интернет-сайтов в России оказались недостаточными для обеспечения безопасности пользователей. В нацпроект «Цифровая экономика», на который из госбюджета планируется потратить 1,1 трлн руб., включены другие инициативы, в том числе идентификации пользователей интернета.

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