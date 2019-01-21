Язык тела: что означают объятия
21 января отмечается Международный день объятий.
21 января отмечается Международный день объятий.
Все знают, что обниматься не только приятно, но и полезно: это помогает укрепить как отношения между людьми, так и иммунную систему их обоих. Как писала американский психолог и психотерапевт Вирджиния Сатир, каждому человеку нужно по четыре объятия в день для выживания, по восемь — для поддержки и по двенадцать — для роста. Но объятия объятиям рознь. Существует множество их разновидностей, и каждая несет определенный подтекст.
Если
Такой вид объятий характерен для дружеских отношений. Чаще всего так обнимаются
Это еще одни «дружеские» объятия. Если человек приобнимает вас, похлопывая по спине, при встрече или прощании, то скорее всего, он считает вас своим другом.
Это наименее искренний тип объятий. Люди обнимают друг друга быстро и «сухо», из вежливости, и никакой близости в этом нет.
Так можно назвать вид объятий, в которых участвует только один человек. Второй в это время просто стоит, не совершая никаких ответных действий. Часто такое бывает, когда люди находятся в ссоре, и один из них не хочет идти на примирение.
Это могут быть как интимные объятия с любимым человеком, так и дружеские — с
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