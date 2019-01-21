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12:40 (мск), источник: Mail.ru Новости

Язык тела: что означают объятия

21 января отмечается Международный день объятий.

Все знают, что обниматься не только приятно, но и полезно: это помогает укрепить как отношения между людьми, так и иммунную систему их обоих. Как писала американский психолог и психотерапевт Вирджиния Сатир, каждому человеку нужно по четыре объятия в день для выживания, по восемь — для поддержки и по двенадцать — для роста. Но объятия объятиям рознь. Существует множество их разновидностей, и каждая несет определенный подтекст.

Кольцо из рук

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Если кто-то обнимает вас, «замыкая» за вашей спиной кольцо из рук, то этот человек явно не хочет вас отпускать. Так обнимают очень дорогих и любимых людей, с которыми есть глубокая эмоциональная связь.

Рука на шее

Такой вид объятий характерен для дружеских отношений. Чаще всего так обнимаются друзья-мужчины во время душевных бесед.

Похлопывания

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Это еще одни «дружеские» объятия. Если человек приобнимает вас, похлопывая по спине, при встрече или прощании, то скорее всего, он считает вас своим другом.

Формальные

Это наименее искренний тип объятий. Люди обнимают друг друга быстро и «сухо», из вежливости, и никакой близости в этом нет.

Невзаимные

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Так можно назвать вид объятий, в которых участвует только один человек. Второй в это время просто стоит, не совершая никаких ответных действий. Часто такое бывает, когда люди находятся в ссоре, и один из них не хочет идти на примирение.

Со спины

Объятия-сюрприз. Человек не подозревает, что его обнимут, и в результате это приносит еще больше радости. Так обнимают тех, кому хотят доставить хорошее настроение.

Вплотную

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Это могут быть как интимные объятия с любимым человеком, так и дружеские — с кем-то из близких или членов семьи. Люди плотно прижимаются друг к другу и долго не отпускают.

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