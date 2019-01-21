Почему мы никогда не видим птенцов голубей. Они их прячут?
Отвечает Юлия Александровна Дунаева, зоолог, научный сотрудник библиотеки Зоологического института РАН, лектор АРХЭ,
Отвечает Юлия Александровна Дунаева, зоолог, научный сотрудник библиотеки Зоологического института РАН, лектор АРХЭ,
Летом мы нередко видим в пруду крякву с утятами, можем услышать карканье выпавшего из гнезда вороненка или наткнуться на желторотого слетка дрозда в парке. Голуби же в любой городской стае на вид всегда одинаково взрослые, и не существует никаких явных признаков того, что у них бывают маленькие дети — голые, короткохвостые и нелетающие. Но ведь не роботы же они, которых собрали уже готовыми к зрелой жизни?
На самом деле никакой тайны тут нет. Люди, которым по
Недавно вылупившиеся из яйца голубята — создания, которые многим покажутся страшненькими. Меньше всего они будут похожи на привычных нам городских сизарей. Они и на
Но, разумеется, взрослые голуби прячут своих монстриков не потому, что стесняются их вида. В
Даже взаимное ухаживание голубиной пары происходит в основном на чердаке. А на асфальте, карнизах и над крышами мы можем наблюдать лишь отдельные проявления брачного поведения: кружение воркующего самца вокруг голубки, особые демонстрационные полеты с хлопаньем крыльев, очень редко — спаривание.
Все главные события происходят именно там, под крышей. Голубка всегда откладывает два белых яйца. Насиживание длится 18 суток, в нем принимают участие оба партнера — и самец, и самка. Затем птенцы вылупляются. Развиваются они стремительно. В возрасте четырех дней у голубят на теле уже начинают появляться крошечные темные бугорки — зачатки перьев. С шестидневного возраста из бугорков начинают вылезать «пеньки» — голые оси будущих перьев. В десятидневном возрасте весь птенец уже полностью покрыт такими пеньками, а желтая «шерстка» новорожденного исчезает. К концу второй недели жизни птенца «пеньки» начинают превращаться в нормальные перья.
В первые дни жизни голубята могут только лежать, на шестой начинают понемногу ползать, на