Умерла самая пожилая жительница России
НАЛЬЧИК, 21 янв — РИА Новости. Самая пожилая по версии Книги рекордов России жительница страны Нану Шаова скончалась на 128-м году жизни в Баксанском районе
НАЛЬЧИК, 21 янв — РИА Новости. Самая пожилая по версии Книги рекордов России жительница страны Нану Шаова скончалась на 128-м году жизни в Баксанском районе
«На 128-м году ушла из жизни долгожительница из селения Заюково Баксанского района, рекордсменка “Книги рекордов России” Шаова Нану Цуковна», — говорится в сообщении.
Соответствующий сертификат долгожительнице вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, отметивший, что это является и мировым рекордом.
В интервью РИА Новости в апреле прошлого года сын долгожительницы Хусейн Шаов рассказывал, что у Нану Цуковны восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек.
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