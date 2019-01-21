Умерла самая пожилая жительница России

Источник: РИА Новости

«На 128-м году ушла из жизни долгожительница из селения Заюково Баксанского района, рекордсменка “Книги рекордов России” Шаова Нану Цуковна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года Шаова была внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны.

Соответствующий сертификат долгожительнице вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, отметивший, что это является и мировым рекордом.

В интервью РИА Новости в апреле прошлого года сын долгожительницы Хусейн Шаов рассказывал, что у Нану Цуковны восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек.