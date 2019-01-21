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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Соловьев ответил Ющенко на рабство русских и Толстого

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко о том, что россияне якобы «любят рабство».

Источник: РИА "Новости"

«Для начала хотелось бы узнать, где Ющенко нашел эту фразу, а главное — у какого Толстого. Я такого произведения у Толстого не увидел», — заметил в беседе со «Взглядом» Соловьев, отметив, что Ющенко ссылался на русского писателя Толстого.

По словам Соловьева, многие не проверяют источников, прежде чем бросаться громкими цитатами. «Многие наивно думают, что это великий русский писатель, ан нет — у того такой фразы не найдешь. А если он берет довольно известную фальшивку, то пусть задаст себе другой вопрос: а где там хоть слово про Украину?» — заметил журналист, призвав помнить о том, что когда-то именно союз русских, украинцев, белорусов, казахов, киргизов, узбеков, армян, грузин, которые были советским народом, спас мир от того рабства, которым угрожал нацизм.

«Хотя, с другой стороны, отцу Ющенко очень нравился кофе в немецких лагерях», — «проехался» Соловьев по семье Ющенко.

Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россияне якобы любят рабство, сославшись на слова, который якобы сказал писатель Алексей Толстой о существовании Киевской Руси с европейскими чертами и «Руси Тайги», склонной к рабству.

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