Соловьев ответил Ющенко на рабство русских и Толстого
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление
«Для начала хотелось бы узнать, где Ющенко нашел эту фразу, а главное — у какого Толстого. Я такого произведения у Толстого не увидел», — заметил в беседе со «Взглядом» Соловьев, отметив, что Ющенко ссылался на русского писателя Толстого.
По словам Соловьева, многие не проверяют источников, прежде чем бросаться громкими цитатами. «Многие наивно думают, что это великий русский писатель, ан нет — у того такой фразы не найдешь. А если он берет довольно известную фальшивку, то пусть задаст себе другой вопрос: а где там хоть слово про Украину?» — заметил журналист, призвав помнить о том, что
«Хотя, с другой стороны, отцу Ющенко очень нравился кофе в немецких лагерях», — «проехался» Соловьев по семье Ющенко.
Ранее
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