Выплаты пострадавшим при ЧП в Магнитогорске составили более 110 млн рублей

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«На сегодняшний день из федеральных сумм людям выплачено свыше 51 миллиона рублей, из областного — более 62 миллионов рублей. Всего выданы выплаты более 500 получателям, и этот процесс продолжается», — цитируются в сообщении слова губернатора Бориса Дубровского на аппаратном совещании.

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По данным областного министерства социальных отношений, три семьи уже приобрели новые квартиры, оформлено 106 уведомлений о включении в реестр получателей единовременных выплат для приобретения жилья.

Также пострадавшим гражданам оказывается поддержка от ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» через благотворительный фонд «Металлург». На сегодня оказана финансовая помощь членам семей погибших и в связи с утратой имущества по упрощённой процедуре на сумму более 66 миллионов рублей, добавляется в сообщении.

Кроме того, продолжают поступать благотворительные средства, которые аккумулируются на лицевом счете в кредитной организации «КредитУралБанк» — сумма сбора составляет 54,2 миллиона рублей. За счет благотворительных средств гражданам также оказывается материальная помощь, сумма выплат составила более 6,6 миллиона рублей.

Кроме того, людям оказывается помощь в восстановлении документов, в уплате госпошлин, оплате услуг нотариусов и иных подобных обязательных платежей. Им помогают оформить пенсии по потере кормильца, их консультируют по всем возникающим вопросам, поясняется в сообщении.