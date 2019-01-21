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14:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

На пляже в Австралии нашли существо, похожее на прическу Дональда Трампа

Именно так его описали пользователи Сети.

Загадочное морское существо, которое было найдено на пляже Дуррас в Новом Южном Уэльсе в Австралии, привлекло внимание пользователей соцсетей и породило множество шуток.

Желеобразное нечто имело горчичный цвет, а снизу у него будто бы были волоски. Пользователи Сети не только принялись гадать, что это за существо, но и шутить по поводу его внешнего вида. Многим оно напомнило прическу американского президента Дональда Трампа.

В соцсетях желеобразное животное даже прозвали «шиньоном Трампа».

Спустя некоторое время специалисты определили, чем на самом деле является это морское существо. По словам менеджера Центра морских исследований Сапфир-Кост Керрин Вуд, найденное нечто — это верхняя часть медузы вида jelly blubber.

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