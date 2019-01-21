На пляже в Австралии нашли существо, похожее на прическу Дональда Трампа

Загадочное морское существо, которое было найдено на пляже Дуррас в Новом Южном Уэльсе в Австралии, привлекло внимание пользователей соцсетей и породило множество шуток.
Желеобразное нечто имело горчичный цвет, а снизу у него будто бы были волоски. Пользователи Сети не только принялись гадать, что это за существо, но и шутить по поводу его внешнего вида. Многим оно напомнило прическу американского президента Дональда Трампа.
В соцсетях желеобразное животное даже прозвали «шиньоном Трампа».
Спустя некоторое время специалисты определили, чем на самом деле является это морское существо. По словам менеджера Центра морских исследований Сапфир-Кост Керрин Вуд, найденное нечто — это верхняя часть медузы вида jelly blubber.