Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы отреагировали на купание Путина в проруби
Новое предложение: купить авто за наличные станет сложнее
Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Леру Кудрявцеву поздравляют с третьей беременностью
Максим Галкин восхитил сеть новыми портретами с детьми
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Возврат Аршавина к Барановской вызвал бурю в Сети - подробности
Жена изменила и пыталась убить мужа из-за болезни
26-летний сын Елены Яковлевой разводится с женой
Безрукову в спортивной одежде не узнают поклонники
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
Цены на вторичку растут несмотря на падение спроса
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
20Взрыв газа в Магнитогорске
14:36 (мск), источник: Индикатор

В РАН передумали присуждать патриарху звание

Вопрос о присвоении званий почетного профессора патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко снят с повестки дня заседания Президиума РАН 22 января. Эту информацию корреспонденту Indicator.Ru подтвердили в пресс-службе РАН.

Источник: РИА "Новости"

18 января в СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы Академии наук Светлану Попову появилась информация о решении присудить патриарху Кириллу звание почетного профессора РАН. Она утверждала, что патриарх удостоился этого как «большой популяризатор науки». Тогда сообщалось, что на заседании президиума РАН 22 января новых почетных профессоров представит вице-президент РАН Юрий Балега.

Новость
Флешмоб и мракобесие

Позже в тот же день появилась информация, что церемонию признания патриарха почетным профессором отложили на неясный срок. Затем стало известно, что окончательного решения еще не принято, а вопрос будет рассматриваться на заседании президиума 22 января. В окончательной повестке заседания, разосланной сегодня, пункты о голосовании за двух новых кандидатов в почетные профессора РАН были исключены.

Звание «почетный профессор РАН» присуждается президиумом Академии «выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами». В частности, этим званием награждали бывшего мэра Москвы Юрию Лужкова и предыдущего патриарха Алексия II.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
ЦБ раскрыл детали реформы пенсионных накоплений
ЕС ввел санкции против «сотрудников ГРУ» из-за дела Скрипалей
Израиль показал видео уничтожения комплекса «Панцирь» в Сирии
Чубайс ответил Захаровой: спросите про ваучер у мамы и папы
Зоолог рассказала, почему мы никогда не видим птенцов голубей
Умерла самая пожилая жительница России
Счетная палата допустила срыв программы поддержки молодых семей
Спорт
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию Международный союз биатлонистов (IBU) потребует от спортсменов с уважением высказываться в адрес российского спортсмена Александра Логинова
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей В Санкт-Петербурге выставили на продажу великолепно отреставрированный ЗАЗ-969В — первый переднеприводный советский автомобиль
Кино
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе Актриса сыграет поэтессу в театральной постановке
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Девчата". Что осталось за кадром... 364
Часть квартиры дочери 303
Что это? 275
Вы ещё пылесосите? 258
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь