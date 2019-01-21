В РАН передумали присуждать патриарху звание

18 января в СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы Академии наук Светлану Попову появилась информация о решении присудить патриарху Кириллу звание почетного профессора РАН . Она утверждала, что патриарх удостоился этого как «большой популяризатор науки». Тогда сообщалось, что на заседании президиума РАН 22 января новых почетных профессоров представит вице-президент РАН Юрий Балега.

Позже в тот же день появилась информация, что церемонию признания патриарха почетным профессором отложили на неясный срок. Затем стало известно, что окончательного решения еще не принято, а вопрос будет рассматриваться на заседании президиума 22 января. В окончательной повестке заседания, разосланной сегодня, пункты о голосовании за двух новых кандидатов в почетные профессора РАН были исключены.