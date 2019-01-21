В РАН передумали присуждать патриарху звание

18 января в СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы Академии наук Светлану Попову появилась информация о решении присудить патриарху Кириллу звание почетного профессора РАН. Она утверждала, что патриарх удостоился этого как «большой популяризатор науки». Тогда сообщалось, что на заседании президиума РАН 22 января новых почетных профессоров представит вице-президент РАН Юрий Балега.
Позже в тот же день появилась информация, что церемонию признания патриарха почетным профессором отложили на неясный срок. Затем стало известно, что окончательного решения еще не принято, а вопрос будет рассматриваться на заседании президиума 22 января. В окончательной повестке заседания, разосланной сегодня, пункты о голосовании за двух новых кандидатов в почетные профессора РАН были исключены.
Звание «почетный профессор РАН» присуждается президиумом Академии «выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами». В частности, этим званием награждали бывшего мэра Москвы Юрию Лужкова и предыдущего патриарха Алексия II.